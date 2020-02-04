Які зірки вручатимуть Оскар-2020: повний перелік

92-га церемонія нагородження премією Оскар-2020 відбудеться менше, ніж за тиждень. У ніч на 10 лютого фанати дізнаються, чи отримають їхні улюбленці бажані нагороди. А поки продюсери премії назвали зірок, які вручатимуть нагороди представникам кіно.

Відомо, що цьогорічна премія Оскар вже втретє за історію проходитиме без ведучого. Минулорічний досвід позитивно позначився на самій церемонії і телетрансляції, відтак організатори премії прийняли рішення обійтись без нього і у 2020 році.

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Серед знаменитостей, імена яких опубліковані на сайті кінопремії Оскар, представлені імена більше 30 зірок, які вручатимуть заповітні статуетки. Що цікаво, з них – більшість жінок, що може бути наслідком секс-скандалу, який почав розвиватись наприкінці 2017 року і триває до сьогодні.

Імені зірок, що вручатимуть Оскар-2020:

Кіану Рівз, Галь Гадот, Сігурні Вівер, Даян Кітон, Джеймс Корден, Шая ЛаБаф, Пенелопа Круз, Стів Мартін, Біані Фельдштейн, Тімоті Шаламе, Джордж Макей, Мая Рудольф, Зак Готзаген, Сальма Гаєк, Брі Ларсон, Магершала Алі, Марк Руффало, Спайк Лі, Ребел Вілсон, Рей Романо, Зазі Бітц, Олівія Колман, Мінді Калінг, Реджина Кінг, Джулія Луї-Дрейфус, Рамі Малек, Лін-Мануель Міранда, Ентоні Рамос, Келлі Марі Трен, Крістен Віг, Вілл Ферелл й Уткарш Амбудкар.

Додамо, що на сцені Оскара-2020 виступатимуть такі зірки, як Елтон Джон, Біллі Айліш та Ідіна Мензел.