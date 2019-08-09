Які знаменитості очолили рейтинг з фейковими "фоловерами" в Instagram: несподівані деталі

Одна з американських компаній вирішила провести цікаве дослідження з найпопулярнішою соціальною мережею – з Instagram. Їм вдалося дослідити, що у таких зірок як Кім Кардашян та Еллен Дедженерес чимала частка шанувальників виявилася ботами.

Над так званим антирейтингом працювала компанія ICMP. За допомогою програми IG Audit їм вдалося вичислити відсоток нереальних сторінок у передплатниках знаменитостей з багатомільйонною аудиторією. Про це повідомляє видання HypeBeast.

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Програма проаналізувала Instagram-сторінки багатьох зірок, вивчаючи їхню аудиторію і, як з'ясувалося, результати дослідження є невтішними для кумирів мільйонів. Майже половина "фоловерів" знаменитостей виявилася несправжньою.

Антирейтинг з фейковими шанувальниками очолила популярна телеведуча Еллен Дедженерес. Кількість ботів на її Instagram-сторінці сягає 58%. На другому місці зупинився хіп-хоп гурт BTS, серед їхніх шанувальників 48% фейкових акаунтів. У Кортні Кардашян частка нереальних сторінок склала 49%, а в її сестер Кім і Хлої – по 44%. Також до списку потрапила співачка Аріана Гранде і Майлі Сайрус. Їхній відсоток ботів складає 46% і 45% відповідно.

Скріншоти зі сторінок знаменитостей