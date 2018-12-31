Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів: цікава підбірка

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Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів
Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів / 24 Канал

Українські дизайнери поступово завойовують світ своїми виробами. Голлівудські акторки, співачки та навіть члени королівських родин засвітили вітчизняне вбрання.

Яскраві сукні, костюми чи капелюшки – вітчизняна фешн-індустрія продовжує дивувати знаменитостей у всьому світі. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які зірки обрали українські вироби та засвітили їх на публіці. 

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Королева Ранія

У листопаді 48-річна королева-консорт Йорданії вперше засвітила вбрання від українського дизайнера. Чарівна Ранія приміряла костюм блакитного кольору, який вона обрала з колекції бренду Flow The Label

Дуа Ліпа

Чи не найбільшою прихильницею українських брендів є співачка Дуа Ліпа. Британка кілька разів з'являлась на публіці в одязі вітчизняних дизайнерів. Зокрема, на початку серпня вона вийшла на сцену у білих штанах та куртці від Ksenia Schnaider

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

Окрім цього, на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві Дуа Ліпа приміряла сукню українського бренду Marianna Senchina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

Артистка не забула про пікантне вбрання під час відпустки. У Тайбеї Дуа Ліпа похизувалася сукнею лондонського дизайнера українського походження Наташі Зінько.

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa

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Мадонна

Легендарна співачка Мадонна приміряла стильний капелюх під час однієї зі зйомок для глянцю. Згодом виявилось, що на сторінках Vogue Italy зірка постала в аксесуарі від українського дизайнера. Відомо, що автором виробу був Руслан Багінський, який створив стильний капелюх спеціально для фотосесії Мадонни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

Єва Чень

Голова модного департаменту соціальної мережі Instagram Єва Чень теж обрала виріб від Руслана Багінського. Стильне коричневе кепі вона вбрала під час поїздки в Нью-Йорк, де зірка відпочивала зі своєю донькою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

Джордан Данн

Модель Джордан Данн, яка є одним із "ангелів" Victoria's Secret, приміряла стильну сукню з яскравою вишивкою. Ефектне вбрання манекенниця обрала з колекції українського дизайнера Vita Kin. 


Джордан Данн в українській вишиванці / Instagram / @jourdandunn


Модель Джордан Данн приміряла сукню від українського дизайнера / Instagram / @jourdandunn

Дженніфер Лопес

Популярна співачка Дженніфер Лопес теж приміряла вбрання від українського дизайнера. Стильні та дещо пікантні штани від Наташі Зінько артистка обрала для зйомок кліпу з DJ Khaled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natasha Zinko (@natashazinko)

 

Теги: LifeStyle Музика Мода Стиль і мода Мадонна Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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