Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів: цікава підбірка

Українські дизайнери поступово завойовують світ своїми виробами. Голлівудські акторки, співачки та навіть члени королівських родин засвітили вітчизняне вбрання.

Яскраві сукні, костюми чи капелюшки – вітчизняна фешн-індустрія продовжує дивувати знаменитостей у всьому світі. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які зірки обрали українські вироби та засвітили їх на публіці.

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Королева Ранія

У листопаді 48-річна королева-консорт Йорданії вперше засвітила вбрання від українського дизайнера. Чарівна Ранія приміряла костюм блакитного кольору, який вона обрала з колекції бренду Flow The Label

Дуа Ліпа

Чи не найбільшою прихильницею українських брендів є співачка Дуа Ліпа. Британка кілька разів з'являлась на публіці в одязі вітчизняних дизайнерів. Зокрема, на початку серпня вона вийшла на сцену у білих штанах та куртці від Ksenia Schnaider.

Окрім цього, на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві Дуа Ліпа приміряла сукню українського бренду Marianna Senchina.

Артистка не забула про пікантне вбрання під час відпустки. У Тайбеї Дуа Ліпа похизувалася сукнею лондонського дизайнера українського походження Наташі Зінько.



Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa

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Мадонна

Легендарна співачка Мадонна приміряла стильний капелюх під час однієї зі зйомок для глянцю. Згодом виявилось, що на сторінках Vogue Italy зірка постала в аксесуарі від українського дизайнера. Відомо, що автором виробу був Руслан Багінський, який створив стильний капелюх спеціально для фотосесії Мадонни.

Єва Чень

Голова модного департаменту соціальної мережі Instagram Єва Чень теж обрала виріб від Руслана Багінського. Стильне коричневе кепі вона вбрала під час поїздки в Нью-Йорк, де зірка відпочивала зі своєю донькою.

Джордан Данн

Модель Джордан Данн, яка є одним із "ангелів" Victoria's Secret, приміряла стильну сукню з яскравою вишивкою. Ефектне вбрання манекенниця обрала з колекції українського дизайнера Vita Kin.



Джордан Данн в українській вишиванці / Instagram / @jourdandunn



Модель Джордан Данн приміряла сукню від українського дизайнера / Instagram / @jourdandunn

Дженніфер Лопес

Популярна співачка Дженніфер Лопес теж приміряла вбрання від українського дизайнера. Стильні та дещо пікантні штани від Наташі Зінько артистка обрала для зйомок кліпу з DJ Khaled.