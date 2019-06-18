Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція

Подорожувати літаком швидко і зручно. Під час перельотів слід дотримуватись елементарних та нескладних правил, щоб не створювати проблемних ситуацій для екіпажу та інших пасажирів.

А щоб ваша подорож була комфортною та безпечною, LifeStyle 24 пропонує до уваги декілька головних правил, яких слід дотримуватися під час перельоту.

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Правила для пасажирів під час перельоту

1. Зліт і посадка літака. Обов'язково займіть своє місце та пристебніться. Слухайте уважно інструктаж із безпеки перед зльотом. Приведіть спинки крісел у вертикальне положення та зберіть столик. А коли літак вже приземлився, не залишайте своїх місць одразу, дочекайтесь повної зупинки літака. На борту ви не залишетесь, тому не потрібно одразу хапати свої речі та бігти до виходу.

2. Слухайте уважно настанови бортпровідників. Коли говорять пристебнутись – пристебніться, кажуть вимкнути телефон та відкрити ілюмінатори – виконуйте Повірте, це тільки заради вашої ж безпеки.



Ботпровідники – ваші найкращі помічники під час перельоту / Unsplash

3. Думайте про сусіда. Погодьтесь, що ситуація, коли пасажир вмостився кріслом вам на ноги не дуже приємна. Тому, насамперед, потрібно починати з себе та пам'ятати про запоруки комфортного та безпечного перельоту. Не варто голосно слухати музику в навушниках, галасливо розмовляти з іншими людьми. До речі, діти, які грають в гучні ігри або дивляться мультики без навушників на своїх гаджетах, опинилися на другому місці в рейтингу найбільш жахливих туристів, складеному туристичним сервісом Teletext Holidays. Тому, якщо ви подорожуєте з дітьми, привчіть і їх шанувати особистий простір.

4. Зона турбулетності. Не потрібно панікувати під час легкої або навіть не зовсім легкої турбулентності. Це нормальні умови, якщо рейс виконується в несприятливі погодні умови: грозу, дощ, сильний вітер тощо. Літак випробовується в умовах ще більших навантажень, тому, як кажуть пілоти, "бовтанка" – це не привід писати заповіт.

5. Подбайте про комфорт. Візьміть із собою маленьку подушку та легеньку ковдру. Якщо вам вже дістався недобросовісний сусід, то беруші завжди стануть у нагоді. Оскільки телефонами під час перельоту користуватись не рекомендується, подбайте про своє дозвілля. Закиньте в сумку книгу, газету, журнал чи кросворди.

Автор: Ярина Швед