Всім добре відома постать знаменитого британського поета і драматурга Вільяма Шекспіра, адже його твори вивчають у всіх школах світу, а за мотивами книг знімають фільми. Однак досі складно було уявити, яким був почерк письменника.

Розсекретили цю особливу деталь представники Британської бібліотеки. На своєму офіційному сайті вони опублікували оцифрований оригінал рукопису Вільяма Шекспіра, який є єдиним уцілілим зразком його почерку.

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Відомо, що збереглась п'єса "Сер Томас Мор". Драматичний твір був написаний у співавторстві з Вільямом Шекспіром та датований 1590-1604 роками. Науковці підозрюють, що до створення п'єси могли долучитись інші письменники та видавці того часу, зокрема, Ентоні Мундей, Генрі Четтл, Томас Деккер і Томас Гейвуд. Про це свідчать маленькі нотатки у вигляді літер, які Вільям Шекспір робив на папері.

Про те, що рукопис належить драматургу, сумнівів не виникало. За словами експертів, Вільям Шекспір завжди ставив на сторінках слова by me, що в перекладі – "мною". Представники бібліотеки також наголосили, що "Сер Томас Мор" не є найвідомішою роботою легендарного британця, адже п'єси кінця XVI – початку XVII століття "не завжди включалися в шекспірівський канон".



Рукопис Вільяма Шекспіра / Фото Bl.uk



Почерк Вільяма Шекспіра / Фото Bl.uk

Що відомо про п'єсу Вільяма Шекспіра

П'єса Вільяма Шекспіра розповідає про письменника та філософа Томаса Мора, який був противником короля Генріха VIII. Драматург розробив твір для того, щоб його поставити у театрі, однак історія так і залишилася на папері через заборону влади. Мабуть, саме через це рукопис і зберігся до наших днів.

Вільям Шекспір детально писав не тільки репліки для акторів, але й ставив вказівки, як вони мають зіграти. Головний рецензент п'єси Едмунд Тілні хотів внести правки, тому на кількох аркушах видно перекреслені фрагменти.