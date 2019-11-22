Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото

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Victoria's Secret Show 2018 / 1995 / Колаж: LifeStyle 24

22 листопада стало відомо, що всесвітньо відомий бренд білизни Victoria's Secret офіційно скасував цьогорічне шоу. Це сталось вперше за останні 25 років. Чи будемо ми бачити покази розкішної білизни і "ангелські" крила в майбутнього – наразі невідомо, однак пропонуємо повернутись у 1995 рік і побачити, яке ж було перше шоу Victoria's Secret.

Перше шоу Victoria's Secret пройшло в нью-йоркському готелі Plaza, а по подіуму ходили суперзірки того часу – Стефані Сеймур, Вероніка Вебб і Беверлі Піл. Правда, тоді у них не було крил і їх ще не називали "ангелами". Дівчата просто демонстрували білизну досить демократичного бренду, пише Vogue.

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Victoria's Secret Show 1995
Victoria's Secret Show 1995

Victoria's Secret Show 1995
Анжеліка Калліо на Victoria's Secret Show 1995

Однак вже тоді в перших рядах сиділи відомі бізнесмени та музиканти – мільйонер Дональд Трамп та музикант Рассел Сімонс.

Victoria's Secret Show 1995
Беверлі Піл на Victoria's Secret Show 1995

"У порівнянні з сучасними шоу ми були дуже одягнені – крім білизни, на нас були надіті кардигани, в руках були ділові сумочки, але я все одно ніяковіла", – пригадує модель Катрін Маккорд.

Victoria's Secret Show 1995
Катрін Маккорд на Victoria's Secret Show 1995

Одна з найбільш затребуваних моделей 1990-х Гейл Елліот також згадує про перший шоу Victoria's Secret з теплотою і сміється, що на показах Versace на ній часом було менше одягу, ніж на тому показі білизни.

Victoria's Secret Show 1995
Гейл Елліот на Victoria's Secret Show 1995

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Victoria's Secret Show 1995
Вероніка Вебб на Victoria's Secret Show 1995

А модель, яка відкрила це історичне шоу – Інгрід Сейнхейв, навпаки, спочатку була збентежена, адже до цього вона ходила на кутюрних показах Valentino і Christian Dior.

Victoria's Secret Show 1995
Інгрід Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Мода
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