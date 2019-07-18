Яким був перший допис Лесі Нікітюк в Instagram: архівне фото

Всього за кілька років Леся Нікітюк отримала шалену популярність як на українському телебаченні, так і в мережі. Наразі зірка є одним із найуспішніших вітчизняних блогерів, а кожне її фото викликає шквал коментарів. Днями Леся Нікітюк вирішила показати, як вона тільки починала розвивати свій блог та яким був її перший знімок.

Леся Нікітюк не вперше демонструє архівні фото з приватної колекції. Раніше телеведуча показувала, як виглядала 10 років тому. Тепер же зірка вирішила поділитись першим знімком, який з'явився на її сторінці в Instagram.

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Фото було опубліковане 12 листопада 2012 року. Леся Нікітюк зробила селфі у чорній шубі та сережках. Волосся ще не знаменита українка сплела у хвіст, залишивши кілька пасм спереду. Згідно із кадром, Леся Нікітюк зробила фото у спальні, адже на фоні видніється ліжко з білим простирадлом.

Варто зазначити, що за 7 років Леся Нікітюк кардинально не змінилась. Зірка і досі залишається білявкою та стежить за модними трендами. Однак з приходом слави зірка більш ретельно доглядає за своїм волоссям, відвідуючи косметичні салони. Окрім цього, Леся Нікітюк з легкістю наважується на експерименти, змінюючи свій імідж.

Хто така Леся Нікітюк?Вперше запальна Леся Нікітюк із Хмельницького засвітилась на телеекранах у 2009 році. Тоді вона з подругою Ольгою Панесенко показала кумедні мініатюри на "Бігуді шоу" та "Розсміши коміка". Виступів білявка не боялась, адже упродовж всього навчання брала участь в КВН-команді.



Кумедну та харизматичну Лесю Нікітюк помітили продюсери, які запросили її вести шоу "Леся здеся", "Вокруг М", "Орел и решка". Наразі зірка активно співпрацює із провідними телеканалами та вже взяла участь у зйомках "Танці з зірками 2018", "Хто зверху?", "Хто проти білявок?" Загалом телеведуча здійснила понад 450 перельотів та відвідала десятки країн світу. Паралельно телеведуча знімала свій блог, який приносив їй ще більше популярність, адже понад 2 мільйони користувачів мережі і досі активно стежать за кумедними дописами зірки.