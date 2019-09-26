Якими яскравими деталями доповнити джинсову сукню: показує іспанська королева Летиція

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Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

47-річна представниця іспанської монаршої сім'ї Летиція демонструє фанатам не лише відмінні "луки", які відповідають королівському дрес-коду, але й образи, які з легкістю зможе повторити кожна модниця. До прикладу, під час останнього виходу Її Величність повторила свій образ, розбавивши його яскравими акцентами.

Королівські персони, серед яких Кейт Міддлтон, Меган Маркл, а також іспанська представниця Летиція, доволі часто повторюють образи, демонструючи свою раціональність. Вкотре приклад розумного використання гардероба подала 47-річна дружина іспанського короля Філіпа VI.

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Напередодні Її Величність Летиція взяла участь у відкритті професійних курсів I.E.S. в невеликому місті Іспанії, Ельче.

Для появи на офіційному заході, де іспанська ікона стилю виконувала свої безпосередні обов'язки, вона обрала сукню, яку змогла довершити стильними деталями. Адже вкотре продемонструвати свій відмінний смак – чудова ідея.

На ній була синя джинсова сукня від Carolina Herrera. Варто додати, що саме цей бренд обожнює герцогиня Сассекська, Меган Маркл, яка виходила в світ в подібному вбранні. Тонку талію 47-річної Летиції підкреслив широкий пояс, а образ доповнили яскраві деталі, а саме червоні туфлі-човники та клатч з анімалістичним принтом від тієї ж самої модної марки.

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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