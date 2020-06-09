Стрімінгова платформа Netflix має шалену популярність у всьому світі. Та, мабуть, найбільше прихильників вона отримала у США, де тисячі кіноманів оформили підписку. Саме там, на фоні масштабних протестів, шаленої популярності отримав фільм "Прислуга". Однак зірки кінострічки не в захваті від цього.

"Прислуга" очолив рейтинг Netflix за переглядами: реакція

Як повідомляє Entertaiment Weekly, масштабні протести проти расизму та свавілля правоохоронців вплинули і на вибір фільмів. Найчастіше за останній тиждень американські кіномани шукали драму "Прислуга" 2011 року. Проте акторка Віола Девіс, яка зіграла одну з головних ролей, не в захваті від цього.

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За словами зірки, це не той фільм, який варто переглядати мільйонам людей. Сама Віола Девіс тепер шкодує, що знялась у кінострічці, адже проєкт "Прислуга" показав неправдиву історію темношкірих служниць.

Це не ті голоси служниць, які чули ми. Я знаю Ейбілін. Я знаю Мінні. Це мої мама і бабуся. Я хочу почути, що вони реально відчували. Я так і не почула їхніх історій упродовж усіх зйомок,

– розповіла Віола Девіс.



Віола Девіс у фільмі "Прислуга" / Фото Vanity Fair

Не схвалює такої популярності фільму і сценаристка Ешлі Перес. Вона заявила, щоб люди припинили переглядати кінострічку та обрали натомість іншу. Знаменита американка порадила "Тринадцяту", "Сельму", або ж "Коли вони нас побачать". Підтримала колегу і критик Ребека Теодор-Вачон.

"Останнє, що зараз потрібно дивитися, – це піратську версію "расового примирення", якою є "Прислуга". Якщо вам потрібні фільми про темношкірих, темношкірі критики будуть раді вам порадити кілька таких, що варті уваги", – заявила вона.

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Що відомо про фільм "Прислуга"

Кінострічка "Прислуга" вийшла у прокат у 2011 році. Відтоді вона не отримувала шаленої популярності, як у червні 2020 року. Все тому, що на фоні протестів, які спровокувало вбивство поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда, люди загострили увагу на расовій дискримінації.

У фільмі розповідається про дівчину, яка вирішує написати роман. Однак зробити це вона прагне від імені темношкірої служниці, яка розповідає правду проо своїх роботодавців та їхнє ставлення до прислуги.

Головні ролі у кінострічці отримали Віола Девіс, Емма Стоун, Брайс Даллас Говард, Октавія Спенсер та Сіссі Спейсек. Фільм "Прислуга" здобув схвальні відгуки від критиків та виборов премії Оскар, Золотий глобус та BAFTA.

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