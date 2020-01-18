Який був найменший гонорар гурту O.Torvald: відверте зізнання Жені Галича

Знаменитий український співак Женя Галич, який є лідером гурту O.Torvald, не часто розповідає про свої доходи. Однак днями він пригадав, які гонорари колись отримував його колектив.

Спогадами Женя Галич ексклюзивно поділився у шоу "Ніч у барі", яке виходить на ютуб-каналі Люкс ФМ. Гостями випуску також стали співачка MamaRika та кулінар Євген Клопотенко. Така зіркова компанія не оминула каверзних питань від ведучої Василіси Рядних. Так, Женя Галич за коктейлем змушений був пригадати початок своєї кар'єри.

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За умовами гри, артист міг відмовитись від питання, обравши не менш провокативне завдання – "Подзвонити в ескорт-службу та замовити дівчинку пишних розмірів". Тому Женя Галич, довго не обмірковуючи, дав відверту відповідь. За словами соліста O.Torvald, були часи в його кар'єрі, коли виступати доводилось безкоштовно або ж за мінімальний гонорар.

Раніше я працював на весіллях. З 13 років був музикантом, а гурт O.Torvald взагалі виступав безкоштовно, тільки за ідею,

– зізнався співак.

Окрім цього, Женя Галич пригадав, як колектив давав концерти всього за 300 доларів (7200 гривень), додаючи до райдеру витрати на дорогу. Співак згадував ці часи з любов'ю та додав, що тоді було чудово.

"У нас навіть жарт був: "300 доларів та проїзд". Ми їздили за 300 доларів і нам ще оплачували проїзд та якесь мінімальне проживання. Нас завжди було близько 8 людей. При цьому, ми жили на орендованих квартирах. Якось приїхали до Луцька, а там 2-кімнатна "хрущовка" і ми там восьмеро", – пригадав Женя Галич.

Якими ще провокаціями та історіями відзначилось шоу "Ніч у барі" – дивіться у відео: