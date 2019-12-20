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Який декор для новорічної ялинки обрала Кейт Міддлтон: атмосферні фото та відео

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Кейт Міддлтон показала свою новорічну ялинку / Twitter / @KensingtonRoyal

Вже лічені дні залишились до католицького Різдва, тому зірки одні за одними публікують у мережі атмосферні святкові фото. Королівська родина також не оминула можливістю похизуватись та показала, як прикрасили головний символ Нового року у Кенсінгтонському палаці. Окрім цього, у мережі показали декор маєтку принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Як відомо, кожну з резиденцій Її Величності причепурять до свят. За традицією, королева сама обирає святковий декор свого помешкання та передає ескізи помічникам, які й втілюють задум британського монарха. Раніше представники Кенсінгтонського палацу показали, який святковий вигляд має маєток у Віндзорі. В головній кімнаті палацу встановили чималу новорічну ялинку, а для частувань дістали золотистий сервіз з колекції Єлизавети ІІ.

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Багряна кімната резиденції королеви Єлизавети ІІ
Багряна кімната резиденції королеви Єлизавети ІІ / Getty Images

Однак на цьому представники монархії не обмежились. 20 грудня у мережі з'явились казкові фото та відео, зроблені у помешканні принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Головну ялинку королівське подружжя встановило біля палацу. Декор герцоги Кембриджські обрали з традиційної святкової палітри, тому ялинка виблискувала жовтими гірляндами і золотистими іграшками.

Ялинка біля Кенсінгтонського палацу
Ялинка біля Кенсінгтонського палацу / Twitter / @KensingtonRoyal

А от вже у будинку Кейт Міддлтон вирішила встановити маленькі ялинки для трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї. Вона врахувала, що у 2020-му світ зустріне рік білого металевого щура, тому й прикраси для дерева вибрала відповідних кольорів. Ролик вже встиг підкорити мережу, адже на кадрах видно, як помічними королівської родини майстерно прикрашають кімнати Кенсінгтонського палацу та двір резиденції. 

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Відомо, що Різдво пара проведе не у цьому затишному помешканні. Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти вирушать у будинок Єлизавети ІІ в Сандрінгемі. Саме там вся королівська сім'я відвідає церковну літургію та влаштує чималу вечерю. Під час свята Її Величність передасть подарунки нащадкам та отримує свої різдвяні сюрпризи. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Королівська сім'я Новорічні свята Кейт Міддлтон
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