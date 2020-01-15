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Який фільм на вашу думку заслуговує на "Оскар-2020": опитування

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Який фільм повинен отримати "Оскар"? / Коллаж: LifeStyle 24

Традиційно за місяць до проведення однієї з найбільш очікуваних церемоній нагородження у галузі кіноматографа – Оскара-2020 – Американська академія кіномистецтва оголосила усіх номінантів. Зокрема, у категорії "Найкращий фільм".

Голлівуд і не тільки в очікуванні наймасштабнішої та найпрестижнішої премії у кіноіндустрії – "Оскар-2020" відбудеться вже менше, ніж за місяць – 10 лютого. Феєричний захід традиційно пройде у кінотеатрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі.

Тут цікаво! Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Американська академія кіномистецтва оголосила повний список номінантів напередодні, 13 січня, тріумфатором якого стала стрімінгова компанія Netflix. Їхню продукцію номінували 24 рази. Також нещодавно організатори "Оскара-2020" офіційно підтвердили чутки, що захід знову пройде без ведучого.

Нагадаємо, що найпрестижнішою нагородою на "Оскарі" вважається перемога у номінації "Найкращий фільм". До вашої уваги список претендетів на звання найкращого фільму 2020 року. 

Номінанти на Оскар 2020
Колаж: 24 канал

 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар 2020 Оскар
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