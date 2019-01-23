Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування

Вчора, 22 січня, Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх номінантів на престижну премію Оскар. За бажані нагороди боротимуться представники кінострічок у 24 категоріях. Але є одна номінація, оголошення про перемогу в якій щороку чекають всі прихильники кінематографу.

Премія Оскар за найкращий фільм присуджується лише справді найкращій стрічці, яка вразила представників Американської академії кіномистецтв найбільше. З 1929-го року і до сьогодні ця нагорода вважається найважливішою та найпрестижнішою, оскільки оцінює роботу всієї знімальної команди фільму: від акторів та режисерів до гримерів та звукових операторів.

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Цього року за перемогу у номінацій "Найкращий фільм" боротимуться 7 фільмів, що вже зазнали шаленого успіху у світовому кінематографі. "Богемна рапсодія" режисера Браян Сінгера стала найуспішнішою музичною стрічкою в історії кіно. Фільм "Народження зірки" відзначили за бездоганну режисерську та акторську роботу Бредлі Купера безліч кінокритиків, а талантом співачки Леді Гаги досі захоплюються мільйони прихильників. Фільм мексиканського режисера Альфонсо Куарона вже відзначили найкращими номінаціями у всіх престижних преміях світу: Золотий глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards та в інших. Цей список можна продовжувати ще довго, тому можна вважати, що сімка фільмів-номінантів цілком заслуговує на світове визнання та почесну нагороду.

А як вважаєте ви? Який фільм найбільше заслуговує на премію Оскар? Світові прем'єри всіх кінострічок відбулись ще у 2018 році, деякі з них – згодом покажуть в українських кінотеатрах до премії Оскар (24 лютого), а ще інші – вже отримали шалений успіх серед українських глядачів. Тому діліться своїми враженнями та голосуйте за вашого фаворита!