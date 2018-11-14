Який концерт ви б залюбки відвідали? Опитування

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Який концерт ви б хотіли відвідати? Опитування
Який концерт ви б хотіли відвідати? Опитування / www.emerce.nl

Щороку десятки знаменитих артистів приїжджають до України з гучними концертами. Після Енріке Іглесіаса у Києві виступить легендарний британець Стінг. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись: чий виступ ви б хотіли відвідати в Україні?

Світські події в Києві стають дедалі різноманітнішими. Організатори шоу дедалі частіше запрошують до столиці вокалістів, відомих в усьому світі. Imagine Dragons, Енріке Іглесіас, Gorillaz, Massive Attack, Калео, Depeche Mode – це далеко не повний список тих, чий виступ прогримів в Україні. 

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Сьогодні ж, 14 листопада, у "Палаці спорту" виступить легендарний Стінг. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись,  на виступ якого виконавця ви хотіли б піти. 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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