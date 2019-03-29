Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка

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Який купальник стане трендом літа-2019
Який купальник стане трендом літа-2019 / Фото Jernej Graj на Unsplash

Модні стилісти вже пророкують неабияку популярність серед купальників V-подібним роздільним бікіні. Знамениті актриси, моделі та артистки вже не перший місяць хизуються такими купальниками на пляжах та впевнено диктують тренд, який завоює весь модний ринок цього літа.

Дана модель купальника є особливо відвертою і її можуть одягнути лише справжні сміливиці. V-подібні трусики чудово підкреслюють форми сідниць і ніг, а вдалий бюстгальтер лише відмінно завершить ваш пляжний образ.

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До модних експериментів з кольорами та фактурами вже вдавались такі зірки, як Кім Кардашян, Ельза Госк, Кендалл Дженнер, Белла Хадід та інші знаменитості.

Трендовий купальник 2019
Трендовий купальник на Кім Кардашян (праворуч) / Instagram / @kimkardashian

Трендовий купальник 2019
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Трендовий купальник 2019
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Трендовий купальник 2019
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa 

Трендовий купальник 2019
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Трендовий купальник 2019
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Трендовий купальник 2019
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Модні експерти з видання Who What Wear рекомендують цього літа обирати як однотонні V-подібні бікіні, так і яскраві варіанти. Не менш популярними будуть купальники з анімалістичними і квітковими принтами.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
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