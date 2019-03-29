Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка

Модні стилісти вже пророкують неабияку популярність серед купальників V-подібним роздільним бікіні. Знамениті актриси, моделі та артистки вже не перший місяць хизуються такими купальниками на пляжах та впевнено диктують тренд, який завоює весь модний ринок цього літа.

Дана модель купальника є особливо відвертою і її можуть одягнути лише справжні сміливиці. V-подібні трусики чудово підкреслюють форми сідниць і ніг, а вдалий бюстгальтер лише відмінно завершить ваш пляжний образ.

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До модних експериментів з кольорами та фактурами вже вдавались такі зірки, як Кім Кардашян, Ельза Госк, Кендалл Дженнер, Белла Хадід та інші знаменитості.



Трендовий купальник на Кім Кардашян (праворуч) / Instagram / @kimkardashian



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Модні експерти з видання Who What Wear рекомендують цього літа обирати як однотонні V-подібні бікіні, так і яскраві варіанти. Не менш популярними будуть купальники з анімалістичними і квітковими принтами.