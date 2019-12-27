Який образ обрати у новорічну ніч: приклад співачки Ріти Ори

Британська виконавиця поділилася в мережі звабливим вбранням, яке обрала для одного зі своїх вечірніх виходів. Ріта Ора одягла легку сукню яскравого кольору, обмежившись мінімумом коштовностей та аксесуарів.

Із наближенням головної ночі року постає все більше клопотів щодо того, на якому святковому образі зупинитися. Аби не прогадати з вбранням та затьмарити своїм зовнішнім виглядом, варто зауважити, що обирають імениті стилісти для світових зірок.

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Так, 29-річна співачка албанського походження на різдвяні свята відправилася на відпочинок до узбережжя Карибського моря. Свято вона зустріла на борту розкішної яхти, одягнувши елегантний та водночас спокусливий образ.

Ріта Ора постала у довгій шовковій сукні мандаринового відтінку, яка підкреслила всі принади її стрункого тіла. Знаменитість вирішила доповнити образ золотою підвіскою з кулоном у формі серця та кількома браслетами. Волосся виконавиця зібрала в низький пучок, додавши до зачіски масивні шпильки бузкового кольору.

Власним прикладом Ріта Ора доводить, що вся краса та вишуканість – у простоті.



Різдвяний look Ріти Ори / Instagram / @ritaora



Різдвяний look Ріти Ори / Instagram / @ritaora