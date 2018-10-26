Який продукт допомагає боротися зі стресом: порада Аніти Луценко

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Морква допомагає боротися зі стресом
Морква допомагає боротися зі стресом / unsplash.com

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко, яка веде свій блог у соціальних мережах і розповідає рекомендації стосовно дієт і здорового харчування, порекомендувала, що саме морква допомагає боротися зі стресом.

Про це Луценко написала на своїй сторінці в Instagram.

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"А ви знали, що якщо у вас суперрівень стресу і хочеться його заглушити їжею, то ідеально підійде морква! Інтенсивно жуйте, прям швидко і голосно і заспокоюйтеся", – зазначила фітнес-тренер.

 

Крім того, раніше Аніта Луценко розповіла, що для схуднення жодні "таблетки" не допоможуть, додавши, що лише завдяки правильному повноцінному харчуванню і регулярним тренуванням можна схуднути.

"Якщо людина шукає способи схуднення в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водоростях, жироспалювачах, воді з лимоном, ягодах, голодовках, дієтах, то фіг вам! Це просто віра в казку і небажання брати відповідальність за своє тіло і просто працювати над собою!" – наголосила Луценко.

 

Теги: LifeStyle Краса Дієти Поради
Джерело: 24 канал
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