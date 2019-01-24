Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка

Вже через місяць весь світ традиційно дізнається про переможців престижної премії Оскар. Цього року за бажані статуетки боротимуться абсолютно різні та неймовірно цікаві кінострічки. 22 січня Американська академія кіномистецтв назвала головних номінантів, тому редакція LifeStyle 24 вже не може дочекатись оголошення переможців.

Кінопремія Оскар вважається однією з найпрестижніших в світовому кінематографі. Щороку сотні режисерів зі своїми знімальними командами боряться за місце у списку номінантів. Після оголошення основних претендентів у 24-х категоріях, журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, який фільм, на вашу думку, може заслуговувати на перемогу.

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Тепер же ми вирішили поцікавитись, яку режисерську роботу ви оцінюєте найкраще. Всі з представлених кінострічок, які стали роботами режисерів, вже були у світовому прокаті, тому їх вже можна знайти на іноземних ресурсів і придбати для перегляду. Варто додати, що премії Оскар за "найкращу режисуру" і "найкращий фільм" завжди були дуже тісно пов'язаними протягом всієї їхньої історії. З 80 фільмів-лауреатів 59 кінострічок були відзначені за найкращу режисуру. Як і номінація "Найкращий фільм", перемогу за найкращу режисерську роботу присуджують ще з 1929 року.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Поділіться думками після перегляду фільмів і оберіть свого фаворита-режисера!