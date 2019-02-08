Який сценарист заслуговує перемоги на Оскарі-2019: Ваша думка

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Який сценарист заслуговує перемоги на Оскарі-2019
Який сценарист заслуговує перемоги на Оскарі-2019 / Колаж: 24 канал

Вже за декілька тижнів весь світ дізнається, хто ж удостоїться престижних премій Оскар за заслуги у кінематографі. А поки журналісти LifeStyle 24 хочуть поцікавитись у своїх читачів, хто має найбільше шансів отримати перемогу в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".

Ні для кого не секрет, що одну з головних ролей у створенні фільму відіграють сценаристи. Саме їм належить побудувати логічні діалоги та змістовний сюжет, щоб гра акторів виглядала органічною. Жодний фільм не врятують дорогі декорації, високооплачувані актори чи сюжет, якщо діалоги будуть нудними, банальними чи зовсім абсурдними. Тому не варто забувати про важливість роботи сценаристів, адже саму вони створюють культові фрази, які ми знаємо та навіть користуємось ними у побуті до сьогодні.

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Раніше редакція LifeStyle 24 створила низку опитувань, у яких можна було проголосувати за своїх улюбленців акторів, режисерів та найкращі кінострічки серед номінантів премії Оскар-2019. Тепер нам цікаво дізнатись, який сценарист заслуговує отримати престижну нагороду на головній кінопремії світу. Голосуйте за свого фаворита!

 

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

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Теги: LifeStyle Опитування 24 Голлівуд Оскар Оскар-2019 Нагороди Кіно
Джерело: 24 канал
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