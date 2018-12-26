Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування

2018 рік для українського кіно видався справді врожайним: у прокат вийшло понад 20 повнометражних ігрових фільмів. За роки незалежності це рекорд за кількістю вітчизняних кінострічок.

Останні три роки кінематограф України переживає справжнє відродження. Згадаємо, що в 2016 році в прокат вийшло 16 повнометражних ігрових фільмів, у 2017 – 17. Але справа не лише в кількості, але й якості – наші стрічки регулярно збирають нагороди на кінофестивалях.

Читайте також: Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися

Зокрема, фільм "Донбас" Сергія Лозниці хоч і не потрапив у шорт-ліст кінопремії "Оскар", та все ж є найтитулованішим українським фільмом року. У скарбничці, зокрема, нагорода за кращу режисуру на Каннському кінофестивалі ("Особливий погляд"), а також перемоги на Індійському та Каїрському міжнародних кінофестивалях та Фестивалі європейського кіно в Севільї.

Трейлер до фільму "Донбас": дивіться відео

Стрічка "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк отримав "Срібного павича" на Індійському міжнародному кінофестивалі, Національну премію кінокритиків "Кіноколо" як відкриття року, а також фільм мав численні номінації на Берлінському кінофестивалі.

Тим часом, анімаційний фільм "Викрадена принцеса" продовжує гастролювати світом. У 2019 році вийде в прокат у Китаї. Загалом мультфільм вже показали у понад 40 країнах світу, а на 2019 рік реліз запланований у країнах Центральної Америки, Іспанії, Південно-Африканській Республіці та Південній Кореї.

"Викрадена принцеса": дивіться відео трейлера

Читайте також: Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів

Мультфільм "Викрадена принцеса" в національному прокаті зібрав 36 мільйонів гривень лише за 8 тижнів. "Свінгери" на початку року зібрали в прокаті 22 мільйони гривень, стільки ж і комедія "DZIDZIO Перший раз". Стрічка "Скажене Весілля" повністю повернула виділені кошти на виробництво фільму Держкіно – перерахували на рахунок агентства 1 175 590 гривень. Комедія є рекордсменом по касових зборах серед українських фільмів – 54 534 019 гривень.

Трейлер до фільму "Скажене Весілля": дивіться відео

В прокат вийшли і фільми, які стосуються виключно української історії та самобутності: "Позивний Бандерас" – про війну на Донбасі, "Таємний щоденник Симона Петлюри" – про останні роки життя політичного та військового діяча, "Дике Поле" – за бестселером Сергія Жадана "Ворошиловград". Тішив український кінематограф і добрими комедіями, пригодницькими та фантастичними кінострічками – "Сотка", "Герой мого часу", "Пригоди S Миколая", "Я, Ти, Він, Вона", "Бобот та енергія всесвіту", "Шляхетні волоцюги". І це ще не повний список…