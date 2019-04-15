Якою чоловік бачить свою дружину: цікавий фотопроект

Швейцарський фотограф Гере Гроблі під час свого медового місяця у Парижі у 1952 році зробив безліч світлин своє дружини Рити. Вони доволі інтимні з точки зору почуттів, які ми утримуємо на власних глибинах і не демонструємо на загал. Та зрештою кадри опинилися у книзі митця "Очима кохання".

Це ніжна фотоісторія, у якій за допомогою камери розкривається надзвичайна уважність Гроблі до своєї жінки. Фокус тримається на деталях і найменших змінах. Готельний номер, його інтер'єр із досвідом минулих мешканців, натюрморти – все це важливо, але радше для атмосфери. Головне для фотографа схопити рух, пограти силуетами, приглушеним світлом, глибокими тінями, різким контрастом або навпаки м'яким фокусом, пише Cameralabs.

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З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"

"Я намагався передати типову атмосферу французьких готельних номерів. Вражень було безліч: убогі меблі у дешевому готелі, вишиті на фіранках "Амури". І я був закоханий у дівчину. У дівчину, яка була моєю дружиною. Думаю, цю серію фотографій слід порівняти з романом або віршем, а не з зображенням", – прокоментував свій проект фотограф.



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"

Головна заслуга Гроблі – він зробив почуття видимими. На світлинах відбився не тільки настрій, чуттєвість, емоції Рити, але й реакція на них її чоловіка.



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"

Обережно! У проекті присутні світлини у стилі ню (18+)!



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"



З проекту Рене Гроблі "Очима кохання"

Проект швейцарського фотографа Рене Гроблі "Очима кохання": дивіться галерею

Всі фото – Rene Groebli.