Якщо Instagram існував би під час Другої світової: проникливий проект про історію Голокосту

В Instagram з'явився акаунт, який у stories розповідає про події Другої Світової війни крізь призму однієї людини – 13-річної Єви Хейман.

Серіал заснований на реальних подіях. Дівчинка у 1944 році загинула в Освенцимі. Сценарій писали, спираючись на її щоденник. У ньому Єва детально описала своє життя кількох воєнних місяців. Після війни щоденник знайшла мама. Згодом його видали книгою, передає Inspired.

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Аби зацікавити молоде покоління історією і пояснити, чому про жахи Голокосту згадують досі, автори проекту – підприємець Маті Кохаві та його дочка Майя – наважились на формат Instagram-серіалу.



Кадри з Eva.stories

Аккаунт створили 1 травня. Хроніки Голокосту складаються із 70 stories. Серіал починається із кадрів звичайного життя підлітка в Угорщині. Проте безтурботність обривається із вторгненням нацистів. Родину Єви поселяють у гетто, а потім перевозять у концтабір Аушвіц. Всі події дівчинка фіксує на камеру.



Кадри з Eva.stories

Серіал три тижні знімали у Львові. До його створення задіяли 400 людей.

Всього за два дні на акаунт підписчались 900 тисяч людей.