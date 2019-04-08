Якщо моє ім'я робить рейтинг – окей, – Тіна Кароль прокоментувала чутки про ревнощі до Балана

Чутки про ймовірну симпатію між новим тренером "Голосу країни 9" та неодноразовою переможницею Тіною Кароль розбурхали мережу з першого випуску. А після приходу на проект Катерини Бегу, яка потрапила до команди Дана Балана, шанувальники заговорили про ревнощі Тіни до колеги та його підопічної.

Перший прямий ефір "Голосу країни 9" відбувся напередодні, 7 квітня. У кожного тренера залишилося четверо учасників, які мали змогу представити свої виступи наживо перед мільйонами глядачів. До чвертьфіналу дійшла дівчина, яка на сліпі прослуховування прийшла з піснею Дана Балана, а пізніше записала з ним кліп. Після її появи прихильники молдавського співака заговорили про ймовірний роман між ним та Катериною Бегу попри те, що спочатку було важко не помітити симпатію до Тіни Кароль.

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Перед виходом на сцену кожен учасник представляв свою відеовізитівку. У своєму зверненні до глядачів Катерина Бегу заговорила про ревнощі, які помічає від Тіни Кароль, коли Дан Балан виходить до неї на сцену та обіймає її. Також вона зазначила, що найбільше її лякає те, що через ревнощі зіркова суддя може не цілком чесно оцінювати її як вокалістку. Після виступу Катерини Тіна Кароль не змогла залишитися осторонь її монологу і прокоментувала слова учасниці "Голосу країни 9".

Катю! Ти прекрасна вокалістка, як тоді, так і зараз кажу. Вона реально гідна фіналу ... І цей сценарій, який пишуть, те, що ти говориш у кадрі, на рахунок того, що я можу ревнувати. Ну що це за дурня, люди? Якщо моє ім'я робить вам рейтинг – окей. Я насправді хочу сказати, що ви, можливо, красива пара,

– з усмішкою сказала Тіна Кароль.

Дивитися виступ Катерини Бегу та коментарі зіркових суддів: відео