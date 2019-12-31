Яку музику слухає Барак Обама: список експрезидента за 2019 рік
Як виявилось, Барак Обама – не тільки активний блогер, але й меломан. За рік він прослухав сотні нових треків та створив власний рейтинг улюблених композицій. Що слухає 44-ий американський президент – дізнавайтесь у новині LifeStyle 24.
У переддень Нового 2020 року Барак Обама, за традицією, зробив свою оцінку мистецької сфери. Експрезидент поділився у мережі найкращими книгами та фільмами, які вразили його у 2019 році. Не оминув він увагою і музику, яку настільки полюбляє слухати зі своєю дружиною Мішель.
Цікаво: Барак Обама назвав улюблені фільми, які варто переглянути кожному
"Від хіп-хопу до кантрі – ось мої пісні року. Якщо ви шукаєте щось, щоб створити особливий настрій в компанії чи під час подорожі, або ж задати ритм тренуванню, сподіваюся, що ви знайдете один-два серед моїх улюблених треків", – написав Барак Обама.
Улюблені пісні Барака Обами у 2019 році: список
Summer Walker – Playing Games
Big Thief – Not
Kaytranada feat. Sir – Go DJ
Lizzo – Juice
Дивіться кліп до пісні Juice від запальної Lizzo: відео
The Highwomen – Redesigning Women
Burna Boy – Anybody
Maggie Rogers – Burning
Ozuna featuring Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, and Anuel AA – Baila Baila Baila (Remix)
Adia Victoria – Different Kind of Love
Mavis Staples – Change
До теми: Барак Обама поділився переліком улюблених книг: що читав експрезидент у 2019 році
Koffee – Toast
Дивіться кліп на пісню Koffee – Toast: відео
The National – Oblivions
Solange – Binz
Sharon Van Etten – Seventeen
J. Cole – Middle Child
Angelica Garcia – Jicama
The Black Keys – Go
Angelique Kidjo – La Vida Es Un Carnaval (Rollo Tomasi Remix)
Alicia Keys feat. Miguel – Show Me Love
Дивіться кліп до пісні Alicia Keys і Miguel – Show Me Love: відео
Goldlink featuring Ari Pensmith – Joke Ting
Lil Nas X featuring Billy Cyrus – Old Town Road (Remix)
Prateek Kuhad – cold/mess
DaBaby – Suge
Bruce Springsteen – Hello Sunshine
Frank Ocean – In My Room
Rema – Iron Man
Дивіться кліп до пісні Rema – Iron Man: відео
Young Thug featuring J. Cole and Travis Scott – The London
LesTheGenius featuring Sonny Miles and Jaxson Free – Raleighwood Hills
Mustard featuring Migos – Pure Water
Dominic Fike – 3 Nights
Joe Henry – The Fact of Love
Rosalía – Con Altura
Snoh Aalegra – I Want You Around
Wale featuring Jeremih – On Chill
Beyonce – Mood 4 Eva
Дивіться кліп до пісні Beyonce – Mood 4 Eva: відео
Вибір редакції
-
Зірковий бомонд привітав Наталку Карпу з народженням донечки: як назвали первісткасьогодні , 18:07
-
Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали найяскравіші кадри 2019 року: чарівне відеосьогодні , 14:39
-
Netta, Editors та Oh Wonder: хто з світових виконавців зняв кліп в Україні у 2019 роцісьогодні , 10:00