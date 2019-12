Яку музику слухає Барак Обама: список експрезидента за 2019 рік

Як виявилось, Барак Обама – не тільки активний блогер, але й меломан. За рік він прослухав сотні нових треків та створив власний рейтинг улюблених композицій. Що слухає 44-ий американський президент – дізнавайтесь у новині LifeStyle 24.

У переддень Нового 2020 року Барак Обама, за традицією, зробив свою оцінку мистецької сфери. Експрезидент поділився у мережі найкращими книгами та фільмами, які вразили його у 2019 році. Не оминув він увагою і музику, яку настільки полюбляє слухати зі своєю дружиною Мішель.

"Від хіп-хопу до кантрі – ось мої пісні року. Якщо ви шукаєте щось, щоб створити особливий настрій в компанії чи під час подорожі, або ж задати ритм тренуванню, сподіваюся, що ви знайдете один-два серед моїх улюблених треків", – написав Барак Обама.

Улюблені пісні Барака Обами у 2019 році: список

Summer Walker – Playing Games

Big Thief – Not

Kaytranada feat. Sir – Go DJ

Lizzo – Juice

Дивіться кліп до пісні Juice від запальної Lizzo: відео

The Highwomen – Redesigning Women

Burna Boy – Anybody

Maggie Rogers – Burning

Ozuna featuring Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, and Anuel AA – Baila Baila Baila (Remix)

Adia Victoria – Different Kind of Love

Mavis Staples – Change

Koffee – Toast

Дивіться кліп на пісню Koffee – Toast: відео

The National – Oblivions

Solange – Binz

Sharon Van Etten – Seventeen

J. Cole – Middle Child

Angelica Garcia – Jicama

The Black Keys – Go

Angelique Kidjo – La Vida Es Un Carnaval (Rollo Tomasi Remix)

​Alicia Keys feat. Miguel – Show Me Love

Дивіться кліп до пісні Alicia Keys і Miguel – Show Me Love: відео

Goldlink featuring Ari Pensmith – Joke Ting

Lil Nas X featuring Billy Cyrus – Old Town Road (Remix)

Prateek Kuhad – cold/mess

DaBaby – Suge

Bruce Springsteen – Hello Sunshine

Frank Ocean – In My Room

Rema – Iron Man

Дивіться кліп до пісні Rema – Iron Man: відео

Young Thug featuring J. Cole and Travis Scott – The London

LesTheGenius featuring Sonny Miles and Jaxson Free – Raleighwood Hills

Mustard featuring Migos – Pure Water

Dominic Fike – 3 Nights

Joe Henry – The Fact of Love

Rosalía – Con Altura

Snoh Aalegra – I Want You Around

Wale featuring Jeremih – On Chill

Beyonce – Mood 4 Eva

Дивіться кліп до пісні Beyonce – Mood 4 Eva: відео