Яку музику слухають українці: цікаві результати опитування

Днями в Україні пройшло соціологічне опитування щодо музичних вподобань. Респондентами стали 2000 людей, віком від 18 років. Українці відверто розповіли, яким стилям музики вони надають перевагу.

Відомо, що опитування зробила Соціологічна група "Рейтинг", яка опублікувала результати на своєму офіційному сайті.

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За їхніми даними, найулюбленішими стилями для українців є поп (26%), класична (25%) та народна музика (21%), а також шансон (18%) та рок (14%). Танцювальну і клубну музику обрали 12 і 8% респондентів, а джаз – 7%. Всього лише 4% людей заявили, що не люблять музику та вкрай рідко слухають якісь композиції.

Цікавим було і порівняння музичних вподобань серед жінок і чоловіків. За даними соцопитування, дівчата більше полюбляють класичну, танцювальну і поп-музику. Натомість чоловікам перевершили показник в категорії рок, шансон, реп та електронна музика.



Яку музику слухають українці: результати соцопитування / Фото: Рейтинг

Окрім цього, представники групи "Рейтинг" порівняли отримані дані з результатами опитувань за останні 10 років. Виявилось, що любителів поп-музики суттєво стало менше, хоч саме цей стиль і очолив рейтинг. Вдвічі менше людей слухають романси. Водночас експертів вразила популярність класичної музики: кількість людей, які обрали цей стиль, збільшилась на 5%, перевершивши шансон і фольк. Побільшало і прихильників року та репу.

Старше покоління, як і очікувалось, обирало класичну, бардівську та народну музику, шансон, романси, а молодше – поп, рок, диско, клубні, електронні композиції, а також реп і хіп-хоп. Також експерти встановили: чим вищий рівень освіти, тим більше респонденти полюбляють класику, рок і джаз.