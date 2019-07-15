Весільна шпаргалка: 5 правил вибору обручок

Як правильно вибрати обручку на весілля. Вибираємо весільні каблучки за формою, кольором, металом, дизайном – 5 головних правил від Ювелірної Карти.

Після пропозиції руки і серця почуття неземного щастя миттєво змінює інше хвилююче питання: "З чого починати підготовку до весілля?". Крім красивих, романтичних цитат про кохання, якими можна описати передвесільний період, процес підготовки для багатьох пар стає справжнім випробуванням на міцність. Неймовірна кількість ідей і питань кружляють у голові, особливо коли до головної події залишаються лічені місяці: "Фата чи діадема?", "Які краще вибрати обручки?", "Класична пишна сукня або у стилі Slinky?" і т.д. Безумовно, без усього цього не обходиться жодна весільна церемонія. Однак, урочистий день швидко минає, плаття/фата ховаються у дальні шафи, а ось єдина річ, яка залишається з Вами щодня, це обручки.

Весільні каблучки купуються раз і назавжди, нагадуючи щодня про Ваше рішення "бути разом і в горі, і в радості". Тому вкрай важливо, щоб і крізь роки, обручка подобалась Вам.

У статті ми зібрали п'ять основних правил, які допоможуть Вам розставити правильні акценти у виборі весільної каблучки своєї мрії.

Правило 1: парні каблучки – у гармонії одна з одною

З давніх-давен каблучки символізують єднання, тотожність двох люблячих половинок. Існує безліч повір'їв про те, якою має бути обручка. Наприклад, в народі вважають, що однотонною й гладкою, адже тоді і спільне життя закоханих буде спокійним та рівним. А ось різьблення і різні насічки на каблучці не віталися. Їх називали провісниками сварок і нерівностей у подружніх взаєминах. Втім, вірити цьому чи ні, особиста справа кожного.

Чоловічі і жіночі каблучки можуть відрізнятися за дизайном, але у них має простежуватися хоча б одна спільна деталь (наприклад, колір і тип золота, гравірування).

Правило 2: краса + комфорт + універсальність

Після весілля обручку не прийнято знімати без вагомих на те причин. Тому, крім зовнішньої краси, вона повинна бути зручною і довговічною у носінні.

Обручки з опуклими, різьбленими деталями, а також щедрою інкрустацією, можуть чіплятися за волосся/одяг і доставляти дискомфорт. Крім того, такий виріб доведеться знімати при хатній роботі. Для щоденного використання краще обирати в міру класичні обручки, які підходили б і до сукні, і до джинсів з футболкою, а головне – доречно виглядали б і через 20 років шлюбу.

На сучасному ювелірному ринку вибір таких каблучок більш ніж предостатній. З року в рік класичні мотиви в сучасній обробці превалюють в асортименті українських і зарубіжних ювелірних брендів ("Ювелірна Карта", SOVA, Tiffany, Bvlgary, Cartier).

Тим, кому набридла одноманітна класика, ювелірний інтернет-магазин "Ювелірна Карта" пропонує розбавити лаконічні однотонні моделі акуратним гравіруванням або особливим для Вашої пари знаком-символом. За бажанням Ви завжди можете замовити каблучки в яскравих і незвичайних відтінках, з ажурними елементами й квітковим орнаментом.

Правило 3: форма рук і пальців вирішує!

Обручка може візуально підкреслити витонченість Вашої руки, так і виділити її недоліки. При виборі каблучки вкрай важливо пам'ятати: вона має гармонійно поєднуватися з формою рук і пальців.

Так, на коротких пальцях краще уникати широких каблучок, оскільки вони будуть вкорочувати руку нареченої. І навпаки – на довгих тонкий виріб візуально загубиться. Дуже вузькі пальці можна "укрупнити" за допомогою широкої каблучки з дрібними камінчиками неправильних форм або з хитромудрим плетінням.

Правило 4: каблучка – Ваша унікальна історія

Обручка уособлює унікальність Вашого союзу, ті особливі риси, які притаманні тільки Вашій парі. Астрологи вважають, що каблучки зберігають на собі відбиток енергетики власника, його характеру і життєвого шляху. Тому не рекомендується використовувати або переплавляти каблучки розлучених батьків, овдовілої жінки або нещасливої у шлюбі.

Правило 5: експериментуйте акуратно

Для тих пар, кому набридла одноманітна монотонна класика, ювеліри пропонують альтернативні варіанти. Наприклад, нині у тренді обручки з рухливою вставкою, з гранованою структурою, у формі корони і навіть тракторної шини!

Однак, при виборі обручки не варто керуватися лише тим, що модно. Тренди в прикрасах змінюються, а обручка – це аксесуар, який вибирають на довгі роки. Головне, щоб обручка радувала Вас і через 20-30 років шлюбу, нагадуючи про неповторну історію Вашого кохання.