Яку пораду Меган Маркл отримала від своєї зіркової подруги: цікаві деталі

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Меган Маркл отримує поради від Серени Вільямс
Меган Маркл отримує поради від Серени Вільямс / www.express.co.uk

Чарівна Меган Маркл хоч і оселилась у Букінгемському палаці, однак не забула про своїх голлівудських подруг. За інформацією західних ЗМІ, герцогиня Сассекська й досі спілкується з акторкою Пріянкою Чопрою, Джоржем та Амаль Клуні, тенісисткою Сереною Вільямс та іншими. Остання вирішила дати Меган Маркл пораду.

Як відомо, Серена Вільямс та дружина принца Гаррі уже кілька років є близькими подругами. Спортсменка з чоловіком були одними із запрошених гостей на королівському весіллі, а Меган Маркл не пропустила фінального поєдинку тенісистки на Вімблдонському турнірі.

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Серена Вільямс вирішила розповісти про дружбу з Меган Маркл та публічно дати їй пораду, повідомляє The Daily Mail. Зробила вона це на презентації власної колекції одягу в Маямі. За словами спортсменки, після отримання титулу герцогині Меган аж ніяк не змінилась в поведінці та досі залишається занадто милою. 

Я питаю, як у неї справи. А вона мені відповідає: "Ні, постривай, як твої справи?" Я ж їй кажу: "Ти така мила, але я дійсно хочу дізнатися, чи в тебе все добре! Меган, перестань бути такою милою. Ти ж вагітна, хіба в тебе не повинні бурлити гормони? Чому ти така люб'язна?" Але в цьому вся вона, вона завжди такою була,
– розповіла Серена Вільямс. 

Окрім цього, тенісистка, яка вперше стала мамою у вересні 2017 року, дала чимало порад вагітній Меган Маркл. Водночас Серена Вільямс зізналась, що сама герцогиня, яка ще не має досвіду у вихованні дітей, є кращою порадницею. 

"Моя головна порада – все само собою прийде. Я теж спершу не знала, як це мати дитину, але потім всьому навчилась. Вона (Меган Маркл, – 24 канал) буде чудовою мамою, бо вміло поєднує силу і чутливість", – додала Серена Вільямс. 

Вагітна Меган Маркл принц Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл стануть батьками / Getty Images

До слова, всередині жовтня Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року. За підрахунками британських експертів, Меган зараз перебуває на 3 – 4 місяці вагітності. На новину вже відреагував батько герцогині – Томас Маркл. Він заявив, що його донька буде чудовою мамою.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Серена Вільямс
Джерело: Lifestyle
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