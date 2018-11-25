Яку суму в день заробляє авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг: приголомшливі дані

53-річна британська письменниця та авторка серії романів про Гаррі Поттера назвала суму, яку заробляє у місяць та за день. Значну частину зі свого заробітку Джоан Роулінг віддає на благодійність.

Джоан Роулінг – сценаристка та кінопродюсерка, однак світове визнання вона отримала після випуску серії книг про Гаррі Поттера. Перша частина роману вперше була опублікована в червні 1997 року.

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Тираж книг становив понад 400 мільйонів примірників, а франшиза на фільм Джоан Роулінг склала більше, ніж п'ять мільярдів фунтів стерлінгів. Про її статки можна було лише здогадуватись, однак письменниця вирішила не приховувати свої заробітки та назвала приблизну суму, яку отримує кожного місяця.



Джоан Роулінг та Емма Уотсон / Instagram @rowlingnews

За один місяць Джоан заробляє 6 190 042 фунтів стерлінгів (7 935 386,24 доларів), відповідно, можна вирахувати, що рахунок в день поповнюється на £ 203 508 (260 889,12 $) і £ 8,480 (10,870 $) в годину. Попри своє багатство, письменниця не втрачає доброти у серці та виділяє величезні суми на благочинність. Відтак протягом останніх років 53-річна Джоан віддала у благодійні фонди 110 мільйонів фунтів стерлінгів зі свого бюджету.