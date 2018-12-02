Яку вагу має Злата Огневич: несподіване зізнання співачки

Популярна вокалістка Злата Огневич має ідеальну фігуру. Зірка підтримує стрункі форми виснажливими заняттями у спортзалі. Свої тренування артистка часто показує в мережі.

У програмі "Світське життя" Злата Огневич вирішила відповісти на провокативне питання та зізнатись, яка її точна вага. Зробила це зірка після того, як розповіла про зайві кілограми.

Читайте також: Злата Огневич приголомшила ідеальною розтяжкою: ефектне відео

Сьогодні зранку було 54,2 кг. Я засмутилася і сідаю на передноворічну дієту, тому що 54 для мене це багато. Мені треба 52,

– зазначила Злата Огневич.

Окрім цього, артистка відверто розповіла про своє харчування. За словами Злати Огневич, вона відмовилась від молочних продуктів та вже 2 роки не їсть м'ясо. Натомість у її раціоні є риба.

"Скажу головне, що я не їм жодних молочних продуктів. Дівчата дивляться на мене з недовірою, тому що думають, що без цього не можна жити. Але правда, спробуйте, хоча б два-три місяці не поїсти жодних молочних продуктів. Вага йде і ви будете мати дуже гарний вигляд. Перший місяць у мене просто була ломка і я не розуміла, що мені їсти. Але я знайшла веганські продукти, смачні страви", – розповіла Злата Огневич.

Зазначимо, нещодавно співачка закликала своїх прихильників займатись спортом. Злата Огневич показала вправи для пресу та додала, що люди гають свій час на соцмережі, а можуть його витратити з користю для здоров'я.