Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року
За китайським календарем Новий 2020 рік – це рік білого металевого щура. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас поради, як прикрасити ялинку, щоб рік був максимально вдалим.
Ялинка 2020: щасливі кольори
Щоб рік білого щура був вдалим, східний календар радить використовувати для декору ялинки у 2020 році такі кольори:
- синій;
- золотий;
- зелений;
- білий;
- срібний.
А ось жовтого та коричневого кольорів варто уникати, коли прикрашаєте приміщення чи ялинку.
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: it.freepik.com
Читайте також: Ідеї подарунків на День святого Миколая: що покласти під подушку
Ялинка 2020: як вбрати
Основними трендами на 2020 рік є:
- Монохромність. Ялинки, які прикрашені іграшками тільки одного кольору, виглядають дуже стильно. Тому для такого декору ідеально підходять цьогорічні кольори. Дуже казково на новорічній ялинці виглядають срібні, білі, перламутрові кульки. В магазинах можна знайти великій вибір ялинкових наборів, які відповідатимуть вашому стилю.
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: fakty
- Мінімалізм. У 2020 році популярним є скандинавський мінімалізм. Для відтворення цього стилю в декорі ялинки, варто використовувати іграшки всього 2-3 близьких і відповідних один до одного кольорів. Найвдаліші поєднаннями у 2020 році будуть: синьо-зелені, синій з білим або сріблястим, синій і золотистий відтінки. До речі, варто уникати надмірної химерності та блискіток.
ґ
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 27.ua
- Фігурки. Ялинку 2020 прикрашати можна не тільки кульками, а ще й іграшками різноманітної форми. Популярними серед підвісок є фігурки у вигляді різних тварин, персонажів. Варто зауважити, що фігурки кішок і собак краще не використовувати, оскільки вони не є компаньйонами із білим щуром – символом 2020 року.
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 27.ua
Прикраси для ялинки можна зробити своїми руками. Наприклад, останніми роками набрав популярності тренд прикрашати новорічне дерево різноманітними фруктами, цукерками з яскравими обгортками, горіхами, також можна зробити гірлянду із бубликів.
Читайте також: Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
У магазинах декору є безліч варіантів заготовок для іграшок ручної роботи. До речі, якщо прикрасити ялинку іграшками, зробленими своїми руками, – вона не тільки буде гарною, а ще й набуде унікальності, адже ніде більше немає таких прикрас.
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: pokupon.ua
Як повісити гірлянду на ялинку?
Ялинка вже прикрашена іграшками. Але новорічний настрій усе ж таки з'являється, коли ми бачимо, як світиться гірлянда.
Є кілька способів, як вішати гірлянду на ялинку:
- Вертикально – розташовується зверху вниз.
- Спіральне розвішування гірлянди зверху вниз.
- Кільцевий спосіб – гірлянду вішають ярусами, це надає об'ємності всій композиції.
Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 1zoom.me
Гірляндами прикрашають не тільки новорічне дерево, їх можна використати при декорації приміщення: повісити на стіну, на вікно чи на диван.