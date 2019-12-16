Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року

За китайським календарем Новий 2020 рік – це рік білого металевого щура. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас поради, як прикрасити ялинку, щоб рік був максимально вдалим.

Ялинка 2020: щасливі кольори

Щоб рік білого щура був вдалим, східний календар радить використовувати для декору ялинки у 2020 році такі кольори:

синій;

золотий;

зелений;

білий;

срібний.

А ось жовтого та коричневого кольорів варто уникати, коли прикрашаєте приміщення чи ялинку.



Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: it.freepik.com

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Ялинка 2020: як вбрати

Основними трендами на 2020 рік є:

Монохромність. Ялинки, які прикрашені іграшками тільки одного кольору, виглядають дуже стильно. Тому для такого декору ідеально підходять цьогорічні кольори. Дуже казково на новорічній ялинці виглядають срібні, білі, перламутрові кульки. В магазинах можна знайти великій вибір ялинкових наборів, які відповідатимуть вашому стилю.



Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: fakty

Мінімалізм. У 2020 році популярним є скандинавський мінімалізм. Для відтворення цього стилю в декорі ялинки, варто використовувати іграшки всього 2-3 близьких і відповідних один до одного кольорів. Найвдаліші поєднаннями у 2020 році будуть: синьо-зелені, синій з білим або сріблястим, синій і золотистий відтінки. До речі, варто уникати надмірної химерності та блискіток.

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Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 27.ua

Фігурки. Ялинку 2020 прикрашати можна не тільки кульками, а ще й іграшками різноманітної форми. Популярними серед підвісок є фігурки у вигляді різних тварин, персонажів. Варто зауважити, що фігурки кішок і собак краще не використовувати, оскільки вони не є компаньйонами із білим щуром – символом 2020 року.



Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 27.ua

Прикраси для ялинки можна зробити своїми руками. Наприклад, останніми роками набрав популярності тренд прикрашати новорічне дерево різноманітними фруктами, цукерками з яскравими обгортками, горіхами, також можна зробити гірлянду із бубликів.

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У магазинах декору є безліч варіантів заготовок для іграшок ручної роботи. До речі, якщо прикрасити ялинку іграшками, зробленими своїми руками, – вона не тільки буде гарною, а ще й набуде унікальності, адже ніде більше немає таких прикрас.



Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: pokupon.ua

Як повісити гірлянду на ялинку?

Ялинка вже прикрашена іграшками. Але новорічний настрій усе ж таки з'являється, коли ми бачимо, як світиться гірлянда.

Є кілька способів, як вішати гірлянду на ялинку:

Вертикально – розташовується зверху вниз.

– розташовується зверху вниз. Спіральне розвішування гірлянди зверху вниз.

розвішування гірлянди зверху вниз. Кільцевий спосіб – гірлянду вішають ярусами, це надає об'ємності всій композиції.



Ялинка 2020: новинки та тренди / Фото: 1zoom.me

Гірляндами прикрашають не тільки новорічне дерево, їх можна використати при декорації приміщення: повісити на стіну, на вікно чи на диван.