Яніна Соколова показала у мережі тизер фільму "Я, Ніна": відео

Журналістка Яніна Соколова, сьогодні, 6 серпня, у своєму YouTube каналі розмістила тизер фільму "Я, Ніна" – мультимедійного проекту, який має на меті змінити ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Фільм заснований на реальних подіях і покаже життя відомої телеведучої.

Українська телеведуча Яніна Соколова 3 місяці тому вразила та розчулила прихильників зізнанням про те, що пережила рак. Українська телеведуча у своєму Facebook розмістила фото, на якому постала після 30 променевих терапій і 4-х курсів хіміотерапії. Разом з тим, анонсувала запуск мультимедійного проекту "Я, Ніна".

Читайте також: Журналістка Яніна Соколова зізналась, що поборола рак

"У цьому проекті я розкажу свою особисту історію, розкажу про те, що довелося пережити мені, моїй родині та моїм найближчим друзям. Я поділюсь своїм власним досвідом і розповім, де брати сили, коли земля тікає з-під ніг. Вірю, що моя історія надихне тих, хто тільки зіткнувся з недугом і не знає, як до цього ставитися і де шукати допомоги, а також тих, хто вже зневірився і перестав боротися", – зазначила телеведуча.

До фільму долучилися найближчі друзі журналістки – фронтмен гурту "Друга ріка", актор театру та кіно Валерій Харчишин, який зіграє роль чоловіка Ніни. Роль хірурга Ніни зіграє актриса Валерія Ходос. Головною героїнею Ніною постане перед камерами журналістка Яніна Соколова.

"Ура. Ми виграли фінансування у пітчингу ДержКіно України. Друзі, ми дякуємо всім, хто допомагав і допомагатиме нам зробити фільм "Я, Ніна" реальністю. Ми дуже віримо у цей проект. І робимо його у великій любові. Сьогодні я покажу Вам перший тизер, змонтований нами з одеської історії фільму, яку ми повністю відзняли завдяки вашій підтримці! Любіть одне одного!️ Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги! І не забудьте сходити до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує, але існує мінімальний ризик!", – написала Яніна Соколова у дописі у Facebook.

За сюжетом фільму, молода успішна журналістка Ніна живе щасливим життям: коханий чоловік, двоє дітей, улюблена робота та друзі. Втім одного дня їй діагностують рак.

Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.

Головна героїня намагається не здавати позицій на роботі та вдома, втім хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибокий контакт із собою.

Жінка починає дихати на повні груди та робити так, як не зробила б ніколи раніше. Зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки.

Дивіться тизер фільму "Я, Ніна":