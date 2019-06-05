Яніна Соколова закликала нардепів проголосувати за доступ до медичної марихуани

94 Читать новость на русском
Яніна Соколова
Яніна Соколова / Instagram / @yaninafilm

Знаменита українська журналістка Яніна Соколова звернулася до народних депутатів з проханням. Телеведуча, яка поборола рак, закликає їх проголосувати за законопроект, який впроваджує доступ до конопель для медичного застосування.

Трохи тижня тому Яніна Соколова розповіла про те, що поборола рак. Також в інтерв'ю для українського Elle журналістка відверто зізналася, що, попри заборону використання, вона все-таки вживала медичний канабіс як знеболювальний засіб. За її словами, він допомагає хворим на рак не корчитися від болю після хіміотерапії.

Читайте також: Головне – любов: Яніна Соколова розповіла, як поборола рак, про самопочуття і майбутній фільм

Вона пообіцяла зайнятися питанням доступу українців до медичної марихуани, після чого дотримується свого слова. На сторінці проекту "Я, Ніна" в Instagram Яніна Соколова опублікувала відеозвернення до народних депутатів. Вона закликала їх проголосувати за законопроект №10313 від 20.05.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя". Він виноситиметься на голосування у четвер, 6 червня.

Українська журналістка назвала кілька переваг, які отримають українці, коли законопроект набуде чинності. Серед них: забезпечення науковцям умов для вивчення корисних властивостей конопель для медичного застосування, надання фармацевтичній промисловості можливості розробляти, досліджувати та виготовляти ліки та лікувальні препарати на основі конопель, а також врегульовувати доступ пацієнтів до препаратів медичного канабісу за призначенням лікаря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yanina Sokolova (@yaninafilm)

 

blog_ava
Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі
сьогодні
9641
Теги: LifeStyle Онкозахворювання ЗМІ Журналісти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
4 червня 11:24 Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
Юлія Турелик 2183
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
889
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 700
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
652
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 610
Новини
Більше новин
Залиште відгук