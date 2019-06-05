Яніна Соколова закликала нардепів проголосувати за доступ до медичної марихуани

Знаменита українська журналістка Яніна Соколова звернулася до народних депутатів з проханням. Телеведуча, яка поборола рак, закликає їх проголосувати за законопроект, який впроваджує доступ до конопель для медичного застосування.

Трохи тижня тому Яніна Соколова розповіла про те, що поборола рак. Також в інтерв'ю для українського Elle журналістка відверто зізналася, що, попри заборону використання, вона все-таки вживала медичний канабіс як знеболювальний засіб. За її словами, він допомагає хворим на рак не корчитися від болю після хіміотерапії.

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Вона пообіцяла зайнятися питанням доступу українців до медичної марихуани, після чого дотримується свого слова. На сторінці проекту "Я, Ніна" в Instagram Яніна Соколова опублікувала відеозвернення до народних депутатів. Вона закликала їх проголосувати за законопроект №10313 від 20.05.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя". Він виноситиметься на голосування у четвер, 6 червня.

Українська журналістка назвала кілька переваг, які отримають українці, коли законопроект набуде чинності. Серед них: забезпечення науковцям умов для вивчення корисних властивостей конопель для медичного застосування, надання фармацевтичній промисловості можливості розробляти, досліджувати та виготовляти ліки та лікувальні препарати на основі конопель, а також врегульовувати доступ пацієнтів до препаратів медичного канабісу за призначенням лікаря.