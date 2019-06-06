Японський бариста робить дивовижні малюнки птахів на каві: яскраві фото

Ритуальна ранкова кава може не тільки взбадьорити, а й принести естетичне задоволення. Саме такої думки дотримується японський художник Ку-сан, який малює на каві папуг.

Чоловік не є професійним баристою, а займається "кавомистецтвом" як хобі. Хтось малює на цьому напої квіти, хтось – серця, хтось – картини, а Ку-сан вирішив об'єднати в одному дві свої пристрасті – мистецтво та птахів.

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Звісно, що у художника є свій домашній папуга на прізвисько Сакура. Та малює він не тільки свого улюбленця. Натхнення до Ку-сана приходить і з листівок, і з фото, і з різних виробів та іграшок.

Роботи художника так заворожують своїми яскравими папугами, що пити таку каву шкода.