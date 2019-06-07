Яскраві купальники та морські пейзажі: Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви"

Популярна українська співачка Ірина Федишин перед сезоном відпусток показала ідеальний відпочинок у кліпі "Хочу на Мальдіви". Артистка приміряла купальники та поніжилась на розкішному пляжі.

Нова відеоробота зірки з'явилась на її YouTube-каналі. Сама пісня є дуже особливою для Ірини Федишин, адже її артистка створила самотужки. Ідея та слова зародились під час гастролей містами України.

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"Це авторська пісня, яку я написала у гримерці міста Шепетівка, перебуваючи на гастролях. Інколи нам хочеться все покинути, забути про проблеми і поїхати кудись на відпочинок. Але, як завжди, щось має бути першочергово: робота, навчання, хатні обов’язки і т.д. У мене – спершу концерт, а потім вже курорт", – поділилась Ірина Федишин.

За сюжетом, співачка уявляє собі райський відпочинок на морі в той час, як сидить біля старого автобуса та об'їдається снеками. Для зйомок Ірина Федишин приміряла кілька пікантних купальників та шубу з леопардовим принтом, що додало спекотності ролику. Вкінці режисер додав гумору, показавши, наче співачка знайшла в Україні місце, що нагадувало елітний пляж.

Дивіться новий кліп Ірини Федишин до пісні "Хочу на Мальдіви": відео

Ірина Федишин – "Хочу на Мальдіви": текст пісні

Я бачила фото, я там краса.

Яка там вода, вода голуба.

Який там пісок, який там пейзаж,

Я хочу там фотку і сто раз про нас.

А ти приходиш і кажеш мені:

"Ми вилітаємо за декілька днів,

Але спершу в нас Шепетівка".

А як же так, де моя путівка?

Приспів

Я хочу на Мальдіви!

Я хочу на Мальдіви!

Давай, коханий, купуй квиток.

Вези мене у райський куток.

Я хочу на Мальдіви!

Я хочу на Мальдіви!

Заходжу я в інста,

А там знов і знов

Красиві дівчата демонструють любов.

Я більше не можу чекати, давай,

Купуй цей квиток, я хочу у рай.

А ти приходиш і кажеш мені:

"Ми вилітаємо за декілька днів,

Але спершу в нас Шепетівка".

А як же так, де моя путівка?

Я хочу на Мальдіви!

Давай, коханий, купуй квиток,

Вези мене у райський куток.

Приспів