Яскраві купальники та морські пейзажі: Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви"
Популярна українська співачка Ірина Федишин перед сезоном відпусток показала ідеальний відпочинок у кліпі "Хочу на Мальдіви". Артистка приміряла купальники та поніжилась на розкішному пляжі.
Нова відеоробота зірки з'явилась на її YouTube-каналі. Сама пісня є дуже особливою для Ірини Федишин, адже її артистка створила самотужки. Ідея та слова зародились під час гастролей містами України.
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"Це авторська пісня, яку я написала у гримерці міста Шепетівка, перебуваючи на гастролях. Інколи нам хочеться все покинути, забути про проблеми і поїхати кудись на відпочинок. Але, як завжди, щось має бути першочергово: робота, навчання, хатні обов’язки і т.д. У мене – спершу концерт, а потім вже курорт", – поділилась Ірина Федишин.
За сюжетом, співачка уявляє собі райський відпочинок на морі в той час, як сидить біля старого автобуса та об'їдається снеками. Для зйомок Ірина Федишин приміряла кілька пікантних купальників та шубу з леопардовим принтом, що додало спекотності ролику. Вкінці режисер додав гумору, показавши, наче співачка знайшла в Україні місце, що нагадувало елітний пляж.
Дивіться новий кліп Ірини Федишин до пісні "Хочу на Мальдіви": відео
Ірина Федишин – "Хочу на Мальдіви": текст пісні
Я бачила фото, я там краса.
Яка там вода, вода голуба.
Який там пісок, який там пейзаж,
Я хочу там фотку і сто раз про нас.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?
Приспів
Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток.
Вези мене у райський куток.
Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Заходжу я в інста,
А там знов і знов
Красиві дівчата демонструють любов.
Я більше не можу чекати, давай,
Купуй цей квиток, я хочу у рай.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток,
Вези мене у райський куток.
Приспів