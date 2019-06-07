Яскраві купальники та морські пейзажі: Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви"

429 Читать новость на русском
Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви"
Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви" / Скріншот з відео

Популярна українська співачка Ірина Федишин перед сезоном відпусток показала ідеальний відпочинок у кліпі "Хочу на Мальдіви". Артистка приміряла купальники та поніжилась на розкішному пляжі.

Нова відеоробота зірки з'явилась на її YouTube-каналі. Сама пісня є дуже особливою для Ірини Федишин, адже її артистка створила самотужки. Ідея та слова зародились під час гастролей містами України. 

Читайте також: Alyona Alyona презентувала яскравий кліп до пісні "Якби я була не я": відео

"Це авторська пісня, яку я написала у гримерці міста Шепетівка, перебуваючи на гастролях. Інколи нам хочеться все покинути, забути про проблеми і поїхати кудись на відпочинок. Але, як завжди, щось має бути першочергово: робота, навчання, хатні обов’язки і т.д. У мене – спершу концерт, а потім вже курорт", – поділилась Ірина Федишин. 

За сюжетом, співачка уявляє собі райський відпочинок на морі в той час, як сидить біля старого автобуса та об'їдається снеками. Для зйомок Ірина Федишин приміряла кілька пікантних купальників та шубу з леопардовим принтом, що додало спекотності ролику. Вкінці режисер додав гумору, показавши, наче співачка знайшла в Україні місце, що нагадувало елітний пляж. 

Дивіться новий кліп Ірини Федишин до пісні "Хочу на Мальдіви": відео 

Ірина Федишин – "Хочу на Мальдіви": текст пісні

Я бачила фото, я там краса.
Яка там вода, вода голуба.
Який там пісок, який там пейзаж,
Я хочу там фотку і сто раз про нас.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?

Приспів

Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток.
Вези мене у райський куток.
Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Заходжу я в інста,
А там знов і знов
Красиві дівчата демонструють любов.

Я більше не можу чекати, давай,
Купуй цей квиток, я хочу у рай.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток,
Вези мене у райський куток.

Приспів

blog_ava
"Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
сьогодні
4795
Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
сьогодні 16:34 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
6873
Померла Алла Клішта: біографія та фото вбитої зірки "Україна має талант"
сьогодні 15:40 Померла Алла Клішта: біографія та фото вбитої зірки "Україна має талант"
2022
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 7–9 червня
сьогодні 11:28 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 7–9 червня
174
"Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
6 червня 18:07 "Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
Юлія Ліпенцева 600
До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
6 червня 16:30 До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
710
Новини
Більше новин
Залиште відгук