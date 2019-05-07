Яскраві та закохані: найкращі зіркові пари Met Gala 2019

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Найяскравіші пари на Met Gala 2019
Найяскравіші пари на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Яскравий та масштабний модний захід відгримів напередодні, 6 травня, у Нью-Йорку. На традиційній світській події зібралося чимало зірок, серед яких, як завжди, найулюбленіші пари Голлівуду та інших галузей шоу-бізнесу. LiseStyle 24 зробив для вас підбірку найкрасивіших пар, які відвідали Met Gala 2019.

Зіркові пари завжди привертають найбільше уваги, адже ефекту завжди вдвічі більше. Тим паче, якщо кожен з двох весело всміхається, із задоволенням позує перед камерою і не приховує почуттів до партнера. Так, на рожевій килимовій доріжці, попри все перераховане раніше, зіркові пари вражали ще й своїми образами, адже Met Gala 2019 створений саме для яскравих виходів!

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Так, на модному заході виблискували Софі Тернер і Джо Джонас, які всього кілька днів тому одружилися, Кім Кардашян і Каньє Вест, Пріянка Чопра і Нік Джонас, легендарний Шерлок Бенедикт Камбербетч з Софі Хантер, а також заручені Джей Ло та Алекс Родрігес. Потішило своєю присутністю новостворене подружжя Ідріс Ельба і Сабріна Даур, старожили шоу-бізнесу Жизель Бундхен і Том Бреді та наймолодша мільярдерка планети Кайлі Дженнер зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом.

Софі Тернер і Джо ДЖонас Met Gala 2019
Софі Тернер і Джо Джонас на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Ідріс Ельба і Сабріна Даур
Ідріс Ельба і Сабріна Даур / Колаж: LifeStyle 24

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер
Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер / Колаж: LifeStyle 24

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Колаж: LifeStyle 24

Жизель Бундхен
Жизель Бундхен і Том Бреді / Колаж: LifeStyle 24

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Колаж: LifeStyle 24

Кім Кардашян і Каньє Вест
Кім Кардашян і Каньє Вест / Колаж: LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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