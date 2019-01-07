Яскраві тіні та зелені татуювання: Девід Бекхем знявся в провокативній фотосесії

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Девід Бекхем
Девід Бекхем / Instagram/ @davidbeckham

Англійський футболіст і в минулому капітан збірної Англії знявся для обкладинки британського глянцю LOVE. 43-річний Девід Бехкем приміряв доволі провокативний і незвичний образ.

Нові знімки знаменитого футболіста і батька чотирьох дітей з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

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Несподіваний образ Девіда Бекхема вразив його шанувальників. На знімках він постав у білому піджаку від Dior, під яким виднілася блідо-рожева сорочка в смужку. На його очах були яскраво-зелені тіні, а з-під розстебнутого коміра виднілися татуювання у вигляді троянд смарагдового кольору.

Подейкують, що така провокативна фотосесія допомогла Девіду позбутися закомплексованості і залежності від думки інших, адже він, як публічна особа переймався тим, що про нього говорять його шанувальники.

Образ для знаменитого футболіста придумував фешн-директор Dior'S Menswear Кім Джонс.

Все життя я був сором'язливим хлопчиком, який ховався в кутку і майже ні з ким не говорив. Впевненість я знайшов, тільки коли опинився на полі. Це вартувало того, щоб стати професійним футболістом,
 наводить слова Девіда видання в анонсі номера.

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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