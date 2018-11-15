Яскраві виходи Кароль, Монатіка та Єфросиніної: як пройшла церемонія Best Fashion Awards 2018

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Маша Єфросініна
Маша Єфросініна / Instagram/ @hdfashion.tv

У четвер, 15 листопада, в Києві відбулась церемонія нагородження найкращих фахівців у галузі моди. Зірки української естради відвідали світський захід, аби підтримати своїх фаворитів.

Фото та імена зі світського заходу з'явились в мережі 15 листопада одразу після проведення заходу. Гостями урочистого вечора стали Тіна Кароль, Маша Єфросініна, Василіса Фролова, Дмитро Монатик, Елла Кандбила, Юлія Пеліпас та багато інших знаменитостей.

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Допис, поширений JetSetter.ua (@jetsetterua)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Церемонія нагородження пройшла в готелі Fairmont Grand Hotel у Києві. Переможці обирались методом голосування певною групою експертів у галузі fashion. До уваги спеціалістів були надані колекції двох останніх сезонів.

Список переможців Best Fashion Awards 2018:

"Відкриття року" – Юлія Богдан, бренд SIX.

"Найкраща fashion-постановка" – Іван Фролов, бренд Frolov.

"Sustainable Fashion" за підтримки DHL Express Україна – Ксенія Шнайдер, Ksenia Schnaider.

"Натхнення" (володар премії визначається голосуванням дизайнерів) – модель Тетяна Рубан.

"Найкращий дизайнер жіночого одягу" – Артем Климчук, ARTEMKLIMCHUK.

"Найкращий дизайнер аксесуарів" – Руслан Багінський, Ruslan Baginskiy.

"Прорив року" – Руслан Багінський, Ruslan Baginskiy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JetSetter.ua (@jetsetterua)

 

Що таке Best Fashion Awards? Best Fashion Awards – церемонія визначення та нагородження найкращих фахівців у галузі моди за пройдешній рік. Ця премія дає можливість познайомитись з перспективними українськими брендами та дизайнерами, які на даний час роблять значні внесли у fashion-індустрію. Національна церемонія була започаткована у 2010 році.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Нагороди Маша Єфросиніна Монатік Тіна Кароль
Джерело: 24 канал
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