Яскраві виходи Кароль, Монатіка та Єфросиніної: як пройшла церемонія Best Fashion Awards 2018
У четвер, 15 листопада, в Києві відбулась церемонія нагородження найкращих фахівців у галузі моди. Зірки української естради відвідали світський захід, аби підтримати своїх фаворитів.
Фото та імена зі світського заходу з'явились в мережі 15 листопада одразу після проведення заходу. Гостями урочистого вечора стали Тіна Кароль, Маша Єфросініна, Василіса Фролова, Дмитро Монатик, Елла Кандбила, Юлія Пеліпас та багато інших знаменитостей.
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Церемонія нагородження пройшла в готелі Fairmont Grand Hotel у Києві. Переможці обирались методом голосування певною групою експертів у галузі fashion. До уваги спеціалістів були надані колекції двох останніх сезонів.
Список переможців Best Fashion Awards 2018:
"Відкриття року" – Юлія Богдан, бренд SIX.
"Найкраща fashion-постановка" – Іван Фролов, бренд Frolov.
"Sustainable Fashion" за підтримки DHL Express Україна – Ксенія Шнайдер, Ksenia Schnaider.
"Натхнення" (володар премії визначається голосуванням дизайнерів) – модель Тетяна Рубан.
"Найкращий дизайнер жіночого одягу" – Артем Климчук, ARTEMKLIMCHUK.
"Найкращий дизайнер аксесуарів" – Руслан Багінський, Ruslan Baginskiy.
"Прорив року" – Руслан Багінський, Ruslan Baginskiy.
Що таке Best Fashion Awards? Best Fashion Awards – церемонія визначення та нагородження найкращих фахівців у галузі моди за пройдешній рік. Ця премія дає можливість познайомитись з перспективними українськими брендами та дизайнерами, які на даний час роблять значні внесли у fashion-індустрію. Національна церемонія була започаткована у 2010 році.