Американська акторка і модель Елізабет Герлі навіть у 55 років виглядає неперевершено. Її стрункому тілу може позаздрити будь-яка красуня світу, тому зірка й наважується на провокативні зйомки. У день народження Елізабет журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 сексуальних фото, які вже розбурхали мережу.

10 червня Елізабет Герлі святкує 55-річчя. І, дивлячись на спекотні фото цієї голлівудської красуні, складно повірити, що ця цифра і справді про неї. Манекенниця з роками не втрачає ідеальну фігуру та залюбки хизується нею в яскравих бікіні. Найкращі кадри Елізабет Герлі публікує на своїй інстаграм-сторінці, де на чергову порцію еротики від зірки чекають понад 1,6 мільйона прихильників.

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Наразі весь свій час іменинниця присвячує блогу та зйомкам у фільмах. Останніми роботами Елізабет Герлі є ролі у серіалах "Втікачі" і "Члени королівської сім'ї", а також кінострічці "Коли ти прийдеш". Однак кіномани часто переглядають комедії з запальною акторкою – "Шахраї" і "Засліплений бажаннями". Ці стрічки добре відомі і в Україні.

Та Елізабет Герлі може з легкістю закохати в себе не тільки відретушованими кадрами у фільмах, але й буденними світлинами. Акторка полюбляє влаштовувати запальні фотосесії на пляжі чи на подвір'ї свого маєтку в Лос-Анджелесі. У день народження зірки LifeStyle 24 вирішив підібрати фото з Елізабет Герлі, які вже встигли розбурхати ЗМІ.