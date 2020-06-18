Співачка Настя Каменських вкотре продемонструвала стильний образ. Артистка поширила в мережі фото, на якому зображена у яскравій кофті.

NK невтомно диктує тренди українським модницям. На карантині вона ледь не щодня публікувала кадри, на яких демонструвала актуальне вбрання. Черговий модний знімок зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Літній образ Насті Каменських

Виконавиця зробила селфі на подвір'ї заміського будинку. На тлі видно красиве блакитне небо. Та найбільше привертає увагу одяг Каменських.

Для сонячного літнього дня вона обрала легку яскраву кофту, на якій поєднювалися три кольори: жовтий, рожевий та помаранчевий. Волосся зірка вклала у фірмові кучері та зав'язала у два хвостики зверху. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки. Макіяж у NK був дуже ніжним, з прозорим блиском на губах.

Думай так, щоб в серці була тільки любов. І частіше усміхайся,

– написала у дописі Настя.



Яскравий образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux