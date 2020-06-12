Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва заінтригувала прихильників новою світлиною. Вона постала перед камерою у стильному образі з пікантним декольте.

Надя Дорофєєва на особистій сторінці в інстаграмі поширила фото, яким розбурхала мережу. Красуня постала у надзвичайно спокусливому образі, що привернув увагу шанувальників.

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Звабливий образ Наді Дорофєєвої

Надя полюбляє хизуватися спокусливими формами та показувати стильні вбрання. Вона незмінно диктує тренди українським модницям.

На черговій пристрасній світлині артистка позує у червоному спортивному костюмі із вкороченою курткою. Блискавка вбрання розстібнута, що продемонструвало її пікантне декольте. На шиї у виконавиці бачимо металеву підвіску. Волосся, яке розвівалося, вона вклала в оригінальну зачіску із двома косичками спереду. На обличчі зробила макіяж у ніжних тонах із акцентом на губах.



Надя Дорофеєєва зі спокусливим поглядом / Instagram / @nadyadorofeeva

"Backstage", – коротко написала в публікації Надя. Очевидно, вона готує для своїх прихильників неймовірний сюрприз. Кадр був зроблений на знімальному майданчику, тому скоро фанати зможуть побачити новий проєкт Дорофєєвої