Зіркова родина Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та Тараса Тополі з нетерпінням чекає на народження донечки. На останніх термінах вагітності співачка вже облаштувала кімнату для крихітки й вирішила показати, як підготувалась до її народження.

Майбутній багатодітній матусі за лічені тижні до пологів вдається не лише розвивати музичну кар'єру, а й заздалегідь продумувати перші дні життя донечки, яка от-от з'явиться на світ. Alyosha в інстаграм-профілі опублікувала зворушливе відео, в якому показала кімнату для дівчинки.

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Як з'ясувалось, зіркове подружжя віддало всі речі, які купувало для новонароджених синів, адже не планувало поповнення у родині. Тому Тарасу Тополі й Alyosha довелося придбати нові меблі. Зараз у кімнаті майбутньої донечки ліжечко, килимок, пеленатор та комод. Батьки не забули й про радіоняню, аби без тривоги відлучатися від немовляти в інші кімнати.

"Звісно, для кожної мами важливі якість, дизайн і ціна. Маючи дитину з алергією, для мене обов'язковий момент, щоб матеріали, фарба і тканини були гіпоалергенні. Ми обрали безпечне і дуже приємно, що це українське", – зізналась співачка.

До слова, Alyosha не виключає, що може народити дитину й вдома, адже це станеться вже незабаром, а до пологового будинку вона наразі не поспішає.

Alyosha в яскравій мінісукні

Вдома співачка постала у мінісукні рожевого кольору. Попри те, що на ній вбрання вільного крою, воно вигідно підкреслювало округлий живіт зірки, який вона давно не приховує за одягом оверсайз. Alyosha також радо демонструє стрункі ніжки в сукнях пікантної довжини.

Артистка для зйомки зробила макіяж з акцентом на очі й обрала чимало прикрас – масивні сережки-кільця, браслет та лаконічний ланцюжок.