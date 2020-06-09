Українська телеведуча Катя Осадча вкотре похизувалася стильним вбранням. Вона показала яскраву сукню, яка гарно підійде для теплого літнього дня.

Катя Осадча неодноразово показувала, що вміє вдало поєднувати роботу телеведучої із відпочинком. Під час карантину вона разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном відвідували цікаві місця Київщини, пізнавали природу рідного краю. Також зірка показувала, як розважається на подвір'ї заміського будинку. На особистій сторінці Каті в інстаграмі з'явилося чергове яскраве фото.

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Літній образ Каті Осадчої

Для сонячного літнього дня Катя обрала відповідне вбрання. У вихідний вона вирішила одягнути сукню яскраво-жовтого кольору з квітковим принтом. Поєднала її зі зручним бежевим взуттям. Доповнила look сонцезахисними окулярами.

Волосся зірка зібрала у хвіст і постала на фото без макіяжу. Відомо, що Осадча є прихильницею природної краси, тому неодноразово постає на знімках у такому вигляді.

Катя позувала, сидячи на траві, і похизувалася довгими та стрункими ногами.

Є бажання, щоб літо не пролетіло, як одна мить. Наповнюватимемо його пригодами, наскільки це можливо. За якими пригодами відправилися ви?

– запитала телеведуча у підписників.



Катя Осадча у яскравій сукні / Instagram / @kosadcha

Зазначимо, фото було зроблене на день народження батька Каті. Вони святкували його у сімейному колі 7 червня, а світлинами Осадча ділилася у мережі. Тоді вона позувала перед камерою у такому ж аутфіті.