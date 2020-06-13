Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре замилувала мережу яскравим літнім образом. Вона похизувалася стильною сукнею з квітковим принтом.

На особистій сторінці Лілії в інстаграмі з'явилася серія літніх кадрів, на яких вона позує у розкішній сукні. Вона все ще перебуває на карантині у заміському будинку, тому влаштовує фотосесії на власному подвір'ї.

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Літній образ Лілії Ребрик

Лілія постала перед камерою у довгій сукні жовтого кольору з квітковим принтом. Високий розріз на нозі продемонстрував спокусливу фігуру знаменитості. Особливого шарму такому вбранні додавали оголені плечі та об'ємні рукава. Ребрик позувала босоніж на траві, що створювало літню атмосферу.

Волосся телеведуча вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Серед аксесуарів обрала сережки, годинник та сонцезахисні окуляри круглої форми.

Я кайфую! Небо їм очима, повітря – ложками, кольори – серцем. Але є й мінуси в смаках літа: комахи теж люблять природу і цього року їх неймовірно багато. Як справляєтеся з ними?

– запитала у підписників акторка.



Лілія Ребрик у яскравій сукні з квітковим принтом / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик похизувалася стрункими ногами / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик позує, лежачи на траві / Instagram / @liliia.rebrik