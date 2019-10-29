Яскравий декор і багато солодощів: Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін у Білому домі

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Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін у Білому домі
Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін у Білому домі / Getty Images

Офіційно Геловін святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, однак у США це свято настільки популярне, що його відзначають за тиждень до і навіть тиждень після. Так, окрім американських зірок до передчасного святкування Геловіну приєдналися глава держави Дональд Трамп і його дружина, перша леді, Меланія Трамп.

До передчасного святкування протягом тижня приєдналося чимало зірок, серед яких вагітна Ешлі Грем, 1-річна донька Кайлі Дженнер, модель Демі Роуз та багато інших. Напередодні, 28 жовтня, до них приєдналося президентське подружжя США.

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Меланія і Дональд Трамп зібрали на подвір'ї Білого дому чимало дітей, перевдягнутих у маскарадні костюми, і традиційно роздавали їм цукерки та інші солодощі. Однак, на відміну від маленьких гостей, організатори святкування вирішили приймати їх у звичайному вбранні. Так, дарувати солодощі дітям Меланія Трамп вийшла в пальто у стилі печворк від Michael Kors за 6 тисяч доларів.

Меланія Трамп
Меланія Трамп у пальто за 6 тисяч доларів / Getty Images 

А от про декор резиденції президентське подружжя не забули. Здалеку Білий дім був подібний на будинок з жахами, адже помаранчеве освітлення та чорні гілки дерев створили по-справжньому моторошну атмосферу. А сходи маєтку були всипані різнокольоровими гарбузами.

Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін
Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Геловін
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