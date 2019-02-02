Яскравий макіяж і звабливі образи: Кара Делевінь стала зіркою журналу Love Magazine

Британська модель Кара Делевінь, починаючи з 2019 року, вже встигла взяти участь у багатьох рекламних кампаніях. Цього разу її запросили для фотосесії у британський глянець про моду The Love Magazine.

Хоч січневий номер глянцю вже зник з продажу, світлини з яскравого фотосету почали з’являтись лише зараз. На нових кадрах, автором яких став відомий британський фотограф Анжело Пеннетта, зірка постала у дуже яскравих та дещо чудернацьких образах.

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Кара Делевінь для The Love Magazine / The Love Magazine

Зйомки у фотостудії відбувались в в Нью-Йорку в кінці 2018 року. Стилістом образів Кари стала фешн-журналістка Кеті Гранд, яка одразу ж є головним редактором журналу The Love Magazine. Серед образів, які вдалось приміряти Делевінь, були речі брендів Prada і Saint Laurent.



Кара Делевінь для The Love Magazine / The Love Magazine

"Будучи дитиною, я сприймала красу інакше. Весь світ був красивим - природа, тварини, небо... Я не сприймала красу виключно через призму краси людей… По-справжньому красивою я відчула себе лише тоді, коли мене полюбили такою, яка я є", – поділилась своїм баченням краси 26-річна Кара Делевінь у короткому відеоролику від журналу.

Кара Делевінь для The Love Magazine: дивитись відео