Яскравий вихід: Амаль Клуні вразила весняним образом на вечірці в Меган Маркл

Знаменита американська правозахисниця та справжня модниця Амаль Клуні стала однією з гостей передпологової вечірки Меган Маркл у Нью-Йорку. На закриту подію вона приїхала у дуже яскравому та стильному образі.

Журналісти підловили Амаль Клуні біля входу готелю The Mark Hotel, де герцогиня Сассекська влаштувала baby shower для своїх найближчих подруг. Серед них була і Серена Вільямс, яку підловили біля цього ж готелю кілька днів тому.

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41-річна Амаль для відвідин вагітної Меган обрала розкішний яскраво-червоний комбінезон від Sergio Hudson, який відмінно поєднала з гостроносими туфлями-човниками золотистого кольору. Поверх комбінезону дружина Джорджа Клуні накинула коротке чорне пальто, а завершила образ червоним клатчем з леопардовим принтом і золотистими сережками на вухах.



Чарівна Амаль Клуні приїхала на передпологову вечірку Меган Маркл / Getty Images



Амаль Клуні / Getty Images

Своє волосся жінка розпустила, а обличчя підкреслила легким макіяжем. Перед вечіркою Амаль супроводжував її помічник, який у жовтих пакетах з дитячим орнаментом ніс подарунки вагітній матусі Меган Маркл. З baby shower Клуні поверталась у такому ж піднесеному настрої, який був і до вечірки.



Амаль Клуні / Getty Images



Амаль Клуні / Getty Images