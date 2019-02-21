Яскравий вихід: Амаль Клуні вразила весняним образом на вечірці в Меган Маркл

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Амаль Клуні
Амаль Клуні / www.gettyimages.com

Знаменита американська правозахисниця та справжня модниця Амаль Клуні стала однією з гостей передпологової вечірки Меган Маркл у Нью-Йорку. На закриту подію вона приїхала у дуже яскравому та стильному образі.

Журналісти підловили Амаль Клуні біля входу готелю The Mark Hotel, де герцогиня Сассекська влаштувала baby shower для своїх найближчих подруг. Серед них була і Серена Вільямс, яку підловили біля цього ж готелю кілька днів тому.

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41-річна Амаль для відвідин вагітної Меган обрала розкішний яскраво-червоний комбінезон від Sergio Hudson, який відмінно поєднала з гостроносими туфлями-човниками золотистого кольору. Поверх комбінезону дружина Джорджа Клуні накинула коротке чорне пальто, а завершила образ червоним клатчем з леопардовим принтом і золотистими сережками на вухах.

Амаль Клуні
Чарівна Амаль Клуні приїхала на передпологову вечірку Меган Маркл / Getty Images

Амаль Клуні
Амаль Клуні / Getty Images

Своє волосся жінка розпустила, а обличчя підкреслила легким макіяжем. Перед вечіркою Амаль супроводжував її помічник, який у жовтих пакетах з дитячим орнаментом ніс подарунки вагітній матусі Меган Маркл. З baby shower Клуні поверталась у такому ж піднесеному настрої, який був і до вечірки.

Амаль Клуні
Амаль Клуні / Getty Images

Амаль Клуні
Амаль Клуні / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Амаль Клуні
Джерело: LifeStyle 24
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