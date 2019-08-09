Яскравий вихід: вагітна Енн Гетевей вразила образом на червоній доріжці

Голлівудська актриса Енн Гетевей лише нещодавно оголосила про свою другу вагітність, як вже вийшла в новому статусі на червону доріжку постановки Sea Wall A Life на Бродвеї.

На світський захід 36-річна зірка завітала у міді-сукні кольору фуксії, що чудово підкреслювала її округлий живіт. Прозорі вставки в зоні декольте і талії додавали пікантності вбранню, втім це лише позитивно відзначилось на загальному вигляді актриси.

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Її вечірній look доповнювали босоніжки відтінку металік на шпильках і невеличкий червоний клатч. Легка укладка, ніжний макіяж та ледь помітні прикраси чудово зіграли партію з яскравим образом.



Вагітна Енн Хетевей / Getty Images

Сама ж матуся виглядала щасливою та бадьорою у новому статусі, а її партнером на прем'єрі постановки був чоловік Адам Шульман.



Енн Хетевей та Адам Шульман / Getty Images

Додамо, що вслід за Енн Хетевей про свою третю вагітність оголосила і американська актриса українського походження Міла Йовович. Актриси навіть зробили схожі фото в дзеркалі, ошелешевши весь світ радісними новинами.



Вагітні Енн Хетевей та Міла Йовович / Instagram / @annehathaway / @millajovovich

43-річна знаменитість зізналась, що вона дуже переймалась через цю вагітність, адже попередня спроба завершилась викиднем. Відомо, що Міла чекає на появу дівчинки.