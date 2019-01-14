Яскраво: Меган Маркл вразила стильним виходом з принцом Гаррі – фото
Шанувальники королівської сім'ї дочекалися – герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі здійснили свій перший спільний вихід у 2019 році. Подружжя вирушило в місто Біркенхед, в якому розпочали візит на площі Гамільтон.
Меган Маркл, яка вагітна первістком, продемонструвала помітно округлий живіт у яскравому вбранні.
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Герцогиня одягнула фіолетову сукню від Aritzia з червоним пальто від Sentaler. До образу стилісти Меган підібрали такі ж яскраві червоні туфлі-човники на високих підборах.
Образ колишньої акторки завершили сережки Pippa Small і коричнева сумка від Gabriela Hearst.
Що цікаво, таку ж палітру кольорів одного разу вдало поєднала принцеса Діана, відтак у мережі вкотре обговорюють те, що Маркл намагається наслідувати стиль матері принца Гаррі.
Меган Маркл / Getty Images
Принцеса Уельська Діана не боялася експериментувати зі стилем та яскравими кольорами. Під час візитів в Гонконг і Індію вона з'являлася на публіці в фіолетовій спідниці і червоному жакеті, який доповнила фіолетовими човниками.
Принцеса Діана / Georges De Keerle / Getty Images
Відомо, що наступний офіційний вихід принца Гаррі і Меган Маркл запланований у середу, 16 січня. Це буде візит в організацію "Мейх'ю", після чого пара відвідає виставу "Цирку дю Солей" в Альберт-холі в Лондоні.
Меган Маркл / Getty Images
Меган Маркл / Getty Images
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images