24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Яскраво та стильно: Леся Нікітюк продемонструвала ефектний образ

193 Читать новость на русском
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка не перестає вражати прихильників. Спершу вона публікувала гарячі фото з відпочинку, а тепер показала яскравий образ з червоними тінями.

Запальна та кумедна Леся Нікітюк вкотре ділиться стильними кадрами у своєму фотоблогу. Зірка відвідала світове шоу Цирку дю Солей Crystal в Києві, про що розповіла шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі. 

Читайте також: Леся Нікітюк випустила першу сольну пісню "Ями"

Леся як завжди виглядає на світлинах неперевершено. Для цього заходу вона обрала яскравий та ефектний образ, який точно не в її стилі, проте знаменитості дуже пасує. 

Телеведуча одягнулася в червону кофту та чорні штани. До цього вбрання додала ще куртку, яка з одного боку була червоного кольору, а з іншого – в камуфляжний принт. Серед аксесуарів обрала маленьку сумочку на бік. 

Особливого шарму образу блогерки додавав яскравий макіяж. Вона нафарбувала очі червоними тінями та зробила маленькі чорні стрілки. Зліва, під оком, у зірки було маленьке чорне сердечко. На губах у Лесі – нюдова помада. Волосся Нікітюк зібрала у хвіст.

Леся Нікітюк
Яскравий макіяж Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

 Леся Нікітюк
Леся Нікітюк відвідала цирк Дю Солей / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Запальна блогерка Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
8177
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Леся Нікітюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2442
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8091
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15059
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 3041
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10091
Новини
Більше новин
Залиште відгук