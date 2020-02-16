Яскраво та стильно: Леся Нікітюк продемонструвала ефектний образ
Популярна українська телеведуча та блогерка не перестає вражати прихильників. Спершу вона публікувала гарячі фото з відпочинку, а тепер показала яскравий образ з червоними тінями.
Запальна та кумедна Леся Нікітюк вкотре ділиться стильними кадрами у своєму фотоблогу. Зірка відвідала світове шоу Цирку дю Солей Crystal в Києві, про що розповіла шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі.
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Леся як завжди виглядає на світлинах неперевершено. Для цього заходу вона обрала яскравий та ефектний образ, який точно не в її стилі, проте знаменитості дуже пасує.
Телеведуча одягнулася в червону кофту та чорні штани. До цього вбрання додала ще куртку, яка з одного боку була червоного кольору, а з іншого – в камуфляжний принт. Серед аксесуарів обрала маленьку сумочку на бік.
Особливого шарму образу блогерки додавав яскравий макіяж. Вона нафарбувала очі червоними тінями та зробила маленькі чорні стрілки. Зліва, під оком, у зірки було маленьке чорне сердечко. На губах у Лесі – нюдова помада. Волосся Нікітюк зібрала у хвіст.
Яскравий макіяж Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк відвідала цирк Дю Солей / Instagram / @lesia_nikituk
Запальна блогерка Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
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