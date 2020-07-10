Співачка не припиняє радувати публіку відвертими образами та пікантними ракурсами. Настя Каменських поділилась фото у яскраво-рожевому купальнику. Оголене тіло вона прикрила прозорою накидкою, а обличчя залишила без косметики.

Схоже, літо – улюблена пора року знаменитої співачки, адже вона з задоволенням змінює фантастичні образи й купальники. На особистій сторінці в інстаграмі Настя Каменських показала чергове фото з відпочинку, яке наробило шуму в мережі.

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Зірка вирішила поцікавитися у прихильників, як вони планують провести вихідні, а сама, судячи з усього, вже встигла порелаксувати у воді. Вона не лише показала свій відпочинок, а й зарядила позитивом та хорошим настроєм.

Образ Насті Каменських

На відвертому фото вона постала у яскраво-рожевому купальнику, який не залишить без уваги чоловіків жодну красуню на пляжі чи поблизу басейну. Бюстгальтер на тонких бретелях вигідно виглядав на пишному бюсті співачки. Струнке тіло вона прикрила чорною прозорою накидкою з сітчастими рукавами.

На відпочинку Настя Каменських не наносить макіяж й сміливо фотографується без косметики. Волосся вона зібрала у високий пучок. Попри дозвілля на воді, знаменитість залишила прикраси – на ній красувалися сережки у формі сердець і лаконічний ланцюжок.